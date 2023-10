A Frosinone il Mercato degli “Ambulanti di Forte dei Marmi”

“Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” sbarcano a Frosinone, domenica 22 ottobre apre i battenti il richiestissimo Mercato. L’iniziativa è organizzata di concerto dal Consorzio toscano omonimo con l’Associazione Piccoli mercanti e l’Assessorato al commercio e attività produttive di Frosinone, guidato dall’Assessore Valentina Sementilli. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Boutique a cielo aperto

Le bancarelle del Mercato di qualità più famoso d’Italia con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio. Un appuntamento da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

Aree disponibili per il Mercato

Queste le aree di parcheggio disponibili: Piazza Martiri di Vallerotonda; Piazza Caduti di via Fani; Piazza Ferrante; piazza Falcone e Borsellino; parcheggio di via Tevere.

Il meglio dell’Artigianato di qualità

Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana e italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina.

La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio, è sui banchi de “Gli Ambulanti di Forte di Marmi” che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili.

Dalle 8 alle 19 in Via Aldo Moro

Il mercato proporrà il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cashmere, nuove collezioni griffate e di stock, tessuti di arte fiorentina. L'originale Consorzio sarà domenica 22 ottobre nel capoluogo in Via Aldo Moro. Orario continuato dalle 8 alle 19.

Importante opportunità per il tessuto commerciale locale

Ogni “evento-mercato”, fanno sapere dal Consorzio, attrae mediamente oltre 20mila persone, con punte oltre le 90mila, con importanti ricadute di indotto commerciale e turistico e per le città ospitanti, costituendo così una importante opportunità anche per il tessuto commerciale locale, anch’esso, da sempre, sinonimo di qualità e di eccellenza, potendo così usufruire di importanti afflussi di pubblico e di una platea ancora più vasta di avventori.

