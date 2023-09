Cosa fare il Weekend a Roma e nel Lazio sabato 9 e domenica 10 settembre

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 9 e 10 settembre nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

Da venerdì 8 e fino a domenica 10 a Grottaferrata torna l'appuntamento con la Rievocazione storica. A caratterizzare l'evento una moltitudine di uomini, donne e bambini vestiti con gli antichi abiti tradizionali, arricchito dalle esposizioni artigianali di una volta, dalla bellezza delle rappresentazioni dal vivo degli antichi usi e lavori e dalle deliziose degustazioni dei prodotti tipici, allietato dalla musica allegra e coinvolgente ed incorniciata dal suggestivo Fossato dell'Abbazia di S. Nilo, simbolo storico, artistico, culturale e religioso della Città di Grottaferrata.

Domenica 10 settembre a Montelibretti arriva la seconda edizione del “Montelibretti Bike Fest Pedala con Noi”. Il Montelibretti Bike Fest è un evento rivolto a grandi e piccoli che propone un giro in bicicletta guidato con visite e degustazioni presso le aziende locali, momenti di intrattenimento ed una interessante proposta enogastronomica per scoprire profumi e sapori della Sabina Romana. Biciclette classiche ed elettriche disponibili per il noleggio online sul sito web dedicato

Eventi a Rieti e provincia

Prende il via venerdì 8 settembre e si conclude domenica 10 settembre l’appuntamento reatino con l’International street food. L’83° tappa di questo importante evento itinerante si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

Weekend a Latina e in provincia

A chiudere la stagione turistica di San Felice Circeo giunge puntuale come ogni anno la Fest del pesce Azzurro. Una festa che celebra l’ottimo pesce azzurro dei nostri mari con le ricette della tradizione in un clima famigliare, pieno di voglia di stare insieme. Sabato 9 settembre in piazza Cresci dalle ore 18:00 musica, divertimento e naturalmente tanto pesce azzurro per tutti gli avventori. La manifestazione, giunta alla sua XV edizione, è organizzata dall’Associazione La Voce delle Donne e promossa dal Comune e la Pro Loco di San Felice Circeo.

Weekend a Frosinone e in provincia

Domenica 10 settembre a Veroli si svolge la Pantasema, la tradizionale festa di fine estate del paese che richiama persone dell’intera provincia. Un fantoccio, preparato a mano da alcuni volontari del comitato organizzatore, rappresenta l’estate e sfila per le strade seguito da alcuni carri allegorici e dai molti ragazzi in costume come se fosse Carnevale. La sfilata è accompagnata da balli, musica e tanti divertimenti; il tutto si conclude in piazza Santa Maria Salome dove il fantoccio viene bruciato, proprio a rappresentare la stagione calda che ci abbandona.

Weekend a Viterbo e in provincia

La festa dell'Esaltazione della santa croce è uno degli eventi in programma nel comune di Monterosi che quest'anno si svolge da sabato 9 a domenica 17 settembre. Ecco gli eventi per il finesettimana del 9 e 10 settembre: sabato 9 si terrà la "Mostra itinerante "60 per l'arte", direzione di Maurizio Tamantini, mentre nella serata musica dal vivo con "The finale countdown", live tributo ai più grandi artisti .Domenica 10 settembre appuntamento con il concerto della banda musicale S. Cecilia diretta dal maestro Aldo Tamantini. Nell'intervallo, consegna borse di studio "Cesare Rufini" agli studenti più meritevoli da parte del sindaco, premiazione attività sportive.

