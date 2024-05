Elezioni Inpgi, Giornalisti 2.0: “Giornalisti del presente, non del passato”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato che ci è stato indirizzato da parte del gruppo Giornalisti 2.0.

Elezioni Inpgi 2024

“In un contesto di dibattito giornalistico che si fa sempre più acceso, ci soffermiamo sull’importante ruolo di Giornalisti 2.0, un collettivo di professionisti e pubblicisti la cui storia è segnata da un impegno costante e una integrità senza compromessi.

Fondato nel 2016, ben prima dell’emergenza del Gruppo Falleri, Giornalisti 2.0 ha saputo emergere come punto di riferimento di professionalità e innovazione nel settore giornalistico. La loro storia è un’esemplificazione di dedizione e visione lungimirante.

Le recenti elezioni dell’Ordine dei Giornalisti hanno messo in luce le tensioni e le dinamiche politiche che animano il nostro campo. Pur avendo ottenuto un vasto consenso, si è assistito al consolidamento della forza del Gruppo Falleri, un’entità la cui ascesa solleva preoccupazioni non trascurabili riguardo l’imparzialità con cui vengono assegnate importanti cariche.

In passato, ci siamo forse lasciati sedurre dalla prospettiva di cambiamenti rapidi attraverso alleanze temporanee, ma è ora evidente che il nostro impegno deve essere basato su principi stabili e perduranti.

Noi di Giornalisti 2.0 non ci arrendiamo alle logiche di coalizioni ormai superate, né pensiamo di poter invertire il corso degli eventi con mere alleanze passeggere. Il nostro sguardo è rivolto al futuro, con la convinzione che il sostegno di un numero crescente di colleghi, sia giornalisti che pubblicisti, rafforzi il nostro impegno verso un giornalismo libero, responsabile e veramente contemporaneo.

Per questo motivo, abbiamo delineato nuove strategie politiche che verranno inaugurate con le prossime elezioni dell’INPGI, dove ci presenteremo con una coalizione solida e progressista insieme a Controcorrente, un’alleanza già testata e apprezzata durante le ultime elezioni dell’Associazione Stampa Romana e della FNSI. Questo rappresenta l’alba di una nuova era, guidata dall’unità e dall’integrità.

Il nostro motto, “giornalisti del presente, non del passato”, racconta il nostro impegno a rispondere efficacemente agli ostacoli attuali, mantenendo sempre vivi i valori fondamentali della nostra professione.

In un momento così decisivo, esortiamo tutti i colleghi a unirsi a noi in questo percorso di rinnovamento e progresso, perché solo insieme possiamo costruire un futuro migliore per il giornalismo e per la società nel suo complesso”.