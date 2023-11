Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend dell’ 18 e 19 novembre nel Lazio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Roma e in provincia:

Palombara Sabina celebra, Il giorno di Bacco nelle magiche atmosfere di Castello Savelli. La manifestazione è dedicata alla produzione vinicola e gastronomica locale con degustazione di specialità enogastronomiche del posto accompagnati da esperti sommelier che illustrano i segreti del nettare di Bacco dalla vendemmia fino all’imbottigliamento.

Eventi a Rieti e provincia

Greccio è il pittoresco borgo Reatino nel cuore della Valle Santa, situato a 705 metri di altitudine e menzionato tra i Borghi più Belli d’Italia, la cui fama mondiale è legata alla rappresentazione della Nascita di Gesù da parte di San Francesco d’Assisi, nell’anno 1223, uno dei passaggi più importanti e poetici dell’intera storia del francescanesimo. Sabato 18 novembre 2023 e fino a domenica 7 gennaio 2024 (come da calendario), il paese si vestirà di magia uno dei centri storici più belli d’Italia. Primo appuntamento la “Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio”, pronta a celebrare la sua 25esima edizione nella ricorrenza degli 800 anni del Presepe di Francesco.

Weekend a Latina e in provincia

Rocca Massima presenta la Sagra della Polenta. Appuntamento per domenica 19 novembre a partire dalla mattina con diverse attività e ovviamente la distribuzione della polenta. Dalle 10.00 si potrà curiosare tra gli stand del mercatino espositivo fino alle ore 13.00 quando sarà distribuita la polenta con spuntature e salsiccia o con le verdure.

Nel pomeriggio le vie del paese saranno animate da musiche e canti dei Menestrelli Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Frosinone e in provincia

Sabato 18 e Domenica 19 novembre nei vicoli del Centro Storico di Monte San Giovanni Campano (Fr) appuntamento con la tanto attesa edizione 2023 di GiraMonte: vino, musica, piatti tipici e tradizione. Un itinerario nel gusto con una selezione di vini da scoprire in un percorso gastronomico tipico della zona. Farà da contorno, la musica, la tradizione, gli artisti di strada.

Sabato e domenica prossimi a Campoli Appennino si terrà la Festa del Tartufo. La Festa del Tartufo è radicata nel paese da tantissimi anni, ci sarà l’opportunità di assaggiare e acquistare il tartufo e le sue specialità ma anche altri prodotti enogastronomici con un weekend al profumo di Tartufo. Per due giornate con mostra e degustazione di tartufi, piatti tipici al tartufo, stand di artigianato locale e prodotti tipici, gara di cani da tartufo, esibizione di gruppi folkloristici ciociari, serate musicali.

Weekend a Viterbo e in provincia

Nel centro storico del borgo viterbese di Vignanello, si festeggia il ventennale della Festa dell’olio e del vino novello, evento-spettacolo dedicato alle tradizioni folkloristiche ed enogastronomiche del paese. Per tutto il weekend, itinerari culturali, spettacoli storici e degustazioni guidate per conoscere a fondo i segreti di olio e vino novello. Gli itinerari dei sapori saranno articolati all’interno di oleifici e cantine, dove esperti del settore enogastronomico condurranno i visitatori alla conoscenza dell’olio e del vino novello e mostrando come riconoscere e approcciarsi a un prodotto che rispetti la qualità produttiva e territoriale.

© Riproduzione riservata