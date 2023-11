Zagarolo, venerdì 24 novembre Marcia della Pace per dire no a tutte le guerre

Una Marcia della Pace che vedrà coinvolti cittadini, associazioni, Parrocchie e Istituzioni per ribadire un secco no a tutte le guerre. Un evento per scendere in piazza in modo forte e unito con tutte le Comunità della provincia di Roma. Venerdì 24 Novembre, alle ore 18.30, appuntamento a Zagarolo (Rm), in Piazza Santa Maria per una marcia della pace che si concluderà in Piazza Indipendenza, davanti Palazzo Rospigliosi. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“Più si moltiplicano i conflitti armati, più diventa urgente trovare soluzioni pacifiche che pongano fine alle inutili stragi che si consumano ogni giorno sotto i nostri occhi – spiega il Sindaco di Zagarolo, Emanuela Panzironi – Desidero ringraziare tutti i Sindaci che aderiranno a questa iniziativa e tutti i cittadini, studenti, associazioni, volontari e Parrocchie che parteciperanno.

Venerdì 24 Novembre, la voce della società civile prenestina e castellana testimonierà la sua volontà di pace, per un cessate il fuoco immediato e per porre fine al massacro dei civili palestinesi e israeliani”. (Com/Red/Dire)

