Nonostante l’arrivo dell’inverno, il fine settimana è da sempre sinonimo di eventi nella nostra Regione Lazio. Ecco cosa possiamo fare nel weekend dell’ 25 e 26 novembre nelle provincie e comuni del Lazio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Roma e in provincia:

A Santa Marinella arriva la prima edizione della manifestazione “Scopriamo l’olio nuovo” organizzata dalla Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romane, sabato 25 e domenica 26 novembre al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società in house LAZIOcrea d’intesa con Mic e Comune di Santa Marinella. Nel Cortile della Guardia, saranno presenti alcuni artigiani di alta qualità e nel Cortile delle Barrozze ci sarà l’esposizione dei banchi dei produttori di olio. Nella Piazza delle Due Chiese saranno presenti i banchi di assaggio del Vino abbinati ad un tagliere degustativo di Pane Olio e formaggi, sempre del territorio, mentre sul piazzale del Fontanile sarà allestita un’area food gourmet e di qualità.

Eventi a Rieti e provincia

Dal 24 al 26 novembre si terrà ad Antrodoco la sagra del Marrone Antrodocano, un’ intera giornata in compagnia dei piatti preparati dai comuni del conferimento a base di marroni che ci accompagnerà lungo il percorso degli stand gastronomici insieme alla distribuzione di caldarroste, i giochi di bandiera Degli Sbandieratori di Borgo Velino e musica itinerante fino a sera.

Weekend a Latina e in provincia

Per le giornate del 25 e 216 novembre, riapre la Grotta dei Guattari a San Felice Circeo. La grotta, teatro di importanti ritrovamenti di 60 mila anni prima. Sabato 25 novembre la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, in collaborazione con la Delegazione FAI di Latina, il CNR-Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, l’Università Tor Vergata e il Comune di San Felice Circeo presenterà a Sabaudia il nuovo percorso di visita, arricchito da un itinerario didattico rinnovato che include inoltre un’esperienza di realtà virtuale immersiva. Per info e prenotazioni scrivere a [email protected]

Weekend a Frosinone e in provincia

Cresce l’attesa per “Sotto un cielo di luci”, il concerto di Alma Manera, la regina del liric-pop, nella Chiesa della Sacra Famiglia di Frosinone, alle 19 di sabato 25 novembre. “Questo evento speciale si inserisce nell’anno Ormisdiano, commemorando i 1500 anni dalla morte di Sant’Ormisda, compatrono di Frosinone con Silverio, due figure di pace e riconciliazione, valori di cui abbiamo bisogno specie in questi tempi difficili – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Il 25 novembre è anche la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: Alma Manera è da sempre impegnata a sostenere attività di sensibilizzazione su questo tema. La magica atmosfera della Chiesa della Sacra Famiglia farà da cornice a un concerto indimenticabile che mescolerà arte, cultura e tradizione – ha concluso Mastrangeli – Un concerto che andrà oltre la musica, un evento da ricordare”.

Weekend a Viterbo e in provincia

Viterbo da sabato 25 Novembre 2023 al 6 Gennaio 2024 torna Viterbo Christmas. Tra le vie di uno dei Centri Storici più belli d’Italia, troverai un magico mondo fatto di fate, elfi, renne ed incantate atmosfere natalizie. Un’esperienza unica per i bambini ma anche per gli adulti. Per info e biglietti consultare il sito ufficiale.

*Immagine dalla pagina Facebook ufficiale del Christmas Village

© Riproduzione riservata