MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, grazie alla collaborazione con Il Regno di Babbo Natale si trasforma in una vera e propria città natalizia con la kermesse "Magic Christmas", che si svolgerà fino al 7 gennaio 2024.

Oltre alle attrazioni, il parco propone un ricco programma di spettacoli che intrattengono adulti e bambini per tutta la loro permanenza. Tra gli appuntamenti più attesi, il musical “Lucy e il Mistero della Magia Perduta“, un’epica avventura che porta gli spettatori nel Regno di Babbo Natale, un luogo dove ogni giorno è Natale. Il musical, in scena presso il teatro Alberto Sordi, narra di Lucy, una stellina scintillante che alimenta il Regno: quando la sua luce inizia a svanire, i suoi abitanti iniziano a perdere l’entusiasmo e il Natale rischia di spegnersi. Dopo diversi tentativi rivolti a risolvere il mistero dietro la magia perduta, grazie all’intervento di Babbo Natale Lucy riprende il suo fulgore.

Tra i tanti spettacoli che si svolgono per le strade e sul palco eventi del Parco, si segnalano:

– “Benvenuti a Magic Christmas“, il saluto con cui Gattobaleno e i suoi amici accolgono i visitatori, invitandoli a vivere un’esperienza magica nel Regno di Babbo Natale;

– “Meet and greet con i personaggi del Regno“, ovvero l’occasione per incontrare da vicino Gattobaleno, 100% Elfetto, 100% Elfetta, Steve il Candy Cane, Henry lo Schiaccianoci, Rudy la Renna, Lampo la Renna e Lucy la Stella;

– “Ogni Giorno è Natale“, una parata con musiche e coreografie mozzafiato;

– “Henry e il Bastone Magico“, uno spettacolo che racconta la storia di Henry lo Schiaccianoci, il guardiano dei sogni dei bambini;

– “Lampo e la sua prossima gara“, il racconto delle imprese della renna più veloce del mondo;

– “La slitta di Rudy“, un viaggio magico alla scoperta dei posti più sperduti del mondo, insieme alla renna romanticona e sognatrice di Babbo Natale;

– “La nascita di Steve“, ovvero la storia della nascita di Steve il Candy Cane, il bastoncino di zucchero più buono del mondo;

– “La giornata dei sogni“, un giorno magico in cui ogni 100% Elfetto appende all’albero dei desideri il suo sogno più grande. I bambini sono invitati a fare altrettanto per aiutare Buddy & Pretty a rendere questa giornata indimenticabile;

– “Arrivederci Magic Christmas“, il saluto di Gattobaleno e dei personaggi del Regno di Babbo Natale.

Tutti questi spettacoli sono incentrati sul vero senso del Natale, ovvero l'amore, la gioia e la generosità. Sono un'occasione per grandi e piccini per tornare a sentirsi bambini e vivere un'esperienza indimenticabile.

Oltre alle tradizionali attrazioni del parco, come Shock, Cagliostro, Wild Rodeo e tante altre, Magic Christmas offre ai visitatori anche una serie di iniziative natalizie uniche nel loro genere. Tra queste: il Mercatino di Natale, il più grande del Centro-Sud Italia, dove è possibile trovare i prodotti del Regno di Babbo Natale, tante idee regalo e imperdibili delizie culinarie; la pista di pattinaggio in ghiaccio ecologico, adatta a tutta la famiglia; e il Castello di Babbo Natale, dove incontrare il simpatico vecchietto in carne ed ossa, fare una foto con lui e ricevere un dono.

Magic Christmas è un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere il Natale in modo speciale.

