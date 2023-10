Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 7 e domenica 8 ottobre

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 7 e 8 ottobre nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

A Frascati la stagione si chiude con la fiera dell'enogastronomia, artigianato e turismo. Il calendario estivo 2023 di Gusto Italia chiude ufficialmente a Frascati, sulla incantevole passeggiata del Belvedere, in Via Vittorio Veneto. Quattro giorni, dalle ore 10 a mezzanotte con ingresso libero e gratuito, per poter fare un viaggio nel gusto e nelle tipicità di 7 regioni del centro e sud Italia in programma dal 5 all'8 ottobre. Presti gli stand di Umbria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia.

Bracciano, in occasione dei cento anni dell’Aeronautica Militare apre le porte in via gratuita del Museo Storico e del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare: una giornata ricca d’iniziative. Si terrà domenica 8 ottobre il tanto atteso Open Day dell’Aeroporto “Luigi Bourlot” di Vigna di Valle, sede del Museo Storico e del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare. Per l’occasione il Comandante della Base, Colonnello Luigi Barbagallo, aprirà le porte dell’intero antico idroscalo: appassionati e curiosi avranno la possibilità di accedere gratuitamente alle strutture, per una giornata d’incontro e conoscenza.

Eventi a Rieti e provincia

La Proloco di Scandriglia vi aspetta sabato 7 Ottobre con “I sapori dell’antico Borgo”, un percorso gastronomico itinerante tra i rioni del centro storico. Dalle ore 18 Stand Gastronomici: Piatti tipici, carne alla brace, pizze fritte, acqua, birra e vino – Animazione & Intrattenimento a tema.

Weekend a Latina e in provincia

Sermoneta si appresta a tornare indietro di cinque secoli con il puntuale appuntamento con la Rievocazione Storia della Battaglia di Lepanto con la quale si concludono gli eventi dell’estate sermonetana. Sermoneta dunque si veste di abiti rinascimentali per due giorni, sabato 7 e domenica 8 ottobre, con cortei, scene di vita del passato, mostre, giochi storici, esibizioni ed eventi vari.

Weekend a Frosinone e in provincia

Dopo il grande successo di pubblico delle prime novantaquattro tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 8 milioni e 400 mila di visitatori, la VII Edizione dell’International Street Food – la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, arriva a Cassino dal 6 all’8 ottobre. Ancora una volta, saranno tanti i ristoranti itineranti e gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival.

L'associazione culturale "I Viandanti" in collaborazione con le contrade del Paese, vi presentano l'evento più atteso in tutta la Ciociaria: la nuova edizione della SAGRA DELL'UVA a Torrice. Dal 7 all'8 ottobre Un cammino tra tradizioni del passato e sapori della terra, musica folk e buon vino, carri allegorici realizzati accuratamente dalle contrade, giochi popolari, sfilata dei bambini con vestiario tipico.

Weekend a Viterbo e in provincia

L’edizione 2023 della Festa della castagna di Vallerano è ormai alle porte.

Si inizia sabato 7 ottobre e si terminerà il primo novembre. Tanti gli eventi previsti nel cartellone dall’associazione “Amici della Castagna di Vallerano” che ha voluto, anche quest’anno, che l’evento non fosse solo di carattere culinario, ma che abbracciasse anche il campo della promozione del territorio e della cultura locale. I menù preparati dalle cuoche valleranesi, il programma completo della festa e tutte le informazioni utili sono reperibili sul sito.

La quattordicesima edizione di “CioccoTuscia – La Cultura dei Dolci Sapori” si svolgerà a Viterbo nei giorni 7-8 e 14-15 ottobre 2023 presso il centro storico di Viterbo e si basa sempre sulla promozione e valorizzazione dei prodotti locali tipici della Tuscia, con il sostegno delle principali realtà istituzionali del territorio quali Comune di Viterbo, Diocesi, Camera di Commercio, Confartigianato, CNA, Coldiretti, Sodalizio Facchini S.Rosa, Comitato Centro Storico e Caritas a testimoniare la grande rilevanza della manifestazione. Apertura villaggio CioccoTuscia: 10,30-19,00.

