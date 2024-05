Questo posto è il più fresco del Lazio: qui sì che si vive davvero bene d’estate | Se ci abiti hai fatto bingo

Se non sopporti il caldo e stai pensando a un luogo fresco da raggiungere comodamente per chi si trova Lazio, dai un’occhiata a questo.

Con l’arrivo della bella stagione c’è chi corre al mare, chi al lago e chi invece vorrebbe rifugiarsi su un ghiacciaio perenne. Purtroppo questi si trovano solo su alcune cime montuose ma puoi ugualmente trovare un posto affascinante e confortevole nel cuore del Bel Paese.

Ormai le temperature cominciano a salire e prima che la colonnina superi i trenta gradi, chi detesta il caldo comincia a sognare a occhi aperte le mete perfette per evadere e allontanarsi da afa e calura.

Se vuoi scoprire le meraviglie nascoste del Lazio, e magari programmare una gita fuori porta, allora sei nel posto giusto: scopri questo paradiso a pochi km da Roma.

Lazio, qual è il posto più fresco dove andare in estate

Dimenticate le bellezze architettoniche, storiche e culturali della capitale in estate. Roma è bellissima tutto l’anno ma se non amate il caldo, in estate la città eterna è sconsigliata. Nell’attesa che le temperature tornino miti, è preferibile visitare un’altra zona del Lazio.

La regione del centro Italia è ricca di boschi, ville, laghi, cascate, borghi colli e cittadine dove trascorrere un weekend o una giornata, a seconda di quale sia il vostro punto di partenza, e del tempo libero che avete a disposizione, all’insegna del relax, e magari anche di una piacevole e rigenerante frescura. C’è un posto speciale che non potete non conoscere, se siete alla ricerca di un paradiso naturale, dall’aria fresca per rigenerarvi e vedere paesaggi da sogno.

La splendida riserva naturale Montagne della Duchessa

Nel punto più orientale della Provincia di Rieti, sorge la meravigliosa Riserva Naturale Montagne della Duchessa, il nome del bellissimo parco è un omaggio a Margherita d’Austria, Duchessa di Parma e Piacenza e del Ducato di Leonessa e Cittaducale. La riserva naturale si estende per ben per 3500 ettari, ed è parte dell’omonimo gruppo montuoso dell’Appennino Centrale. Orsi, lupi, aquile e grifoni: qui è possibile lasciarsi incantare dalla fauna locale, fare delle passeggiate indimenticabili immersi nel verde delle cime montuose.

Tra i sentieri dell’Appennino, ad appena un’ora di auto da Roma, si può godere del piacere di una camminata con le ciaspole, fare trekking, scoprire la bellezza della neve nei mesi invernali e godere del clima fresco nei mesi più torridi. Nel mese di giugno, qui la temperatura massima è di 18 gradi, e la minima di 3 gradi, mentre nei temuti luglio e agosto la colonnina sale di appena 3 gradi, sia per la massima che per la minima.