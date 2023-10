Meteo Roma e Lazio sabato 7 e domenica 8 ottobre. Ottobrata? Cosa accadrà

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 7 e domenica 8 ottobre segnano lo stanziare del bel tempo sulla nostra Regione, salvo alcune zone interessate da lievi annuvolamenti. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo Roma e Lazio sabato 7 e domenica 8 ottobre: il punto sulla Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 7 ottobre si caratterizza per tempo stabile e soleggiato. Le temperature massime si raggiungeranno nelle ore centrali della mattina con il termometro che segnerà i 26 gradi mentre per la sera scenderanno fino a 13°. Domenica 8 ottobre, ancora bel tempo e sole a splendere su Roma soprattutto nel primo pomeriggio. Le temperature restano comprese tra una massima di 26 gradi e una minima di 14° nella notte.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Sabato 7 ottobre a Rieti e nella sua provincia si prevedono cieli sereni e soleggiati con temperature intorno a 24 gradi e minime nella notte di 14°. Domenica 8 ottobre, tempo soleggiato e caldo con le minime che saliranno a 15° mentre le massime restano intorno ai 26 gradi nelle ore centrali.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Temperatura in salita anche a Frosinone e provincia dove le previsioni di sabato 7 e domenica 8 ottobre indicano cieli generalmente stabili senza nuvole e con temperature massime di 26 gradi. Domenica 8 non si segnala nuvolosità di passaggio e la giornata si caratterizza per il bel tempo. Le temperature in rialzo oscillano tra minime di 16 gradi e massime di 27° nella giornata di domenica.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina sabato 7 e domenica 8 ottobre arriva un fronte di nuvolosità che attraverserà la provincia a partire dalla serata di sabato. Nella mattina e per tutto il pomeriggio il sole rischiarerà i cieli di Latina con massime che sfioreranno i 25 gradi e minime di 19°.

Domenica 8 ottobre il fronte nuvoloso avrà abbandonato senza rovesci il cielo di Latina lasciando spazio a sole e tempo sereno, con temperature tra 26° e 18° di minima.

Meteo Roma e Lazio sabato 7 e domenica 8 ottobre: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 7 e domenica 8 ottobre cielo tendenzialmente sereno e senza velature stanzierà sul viterbese portando le temperature massime di 25 gradi nel weekend. Il caldo però è destinato a dare sollievo nelle ore notturne quando il termometro segnerà 13 gradi di minime.

