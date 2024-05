Kate Middleton, come sta davvero: qualcuno spiffera l’orribile retroscena | “Ho il cuore spezzato penso che…”

Ecco come sta davvero la principessa del Galles Kate Middleton: poche ore fa è saltato fuori l’inaspettato retroscena.

La moglie del principe William sta facendo delle cure per combattere il brutto male che l’ha colpita alcuni mesi fa, e dopo i rumors e le tante ipotesi dei sudditi è venuta a galla tutta la verità.

Scopriamo quali sono le reali condizioni di salute della principessa Kate Middleton, che sta lottando contro il cancro.

Mentre tutti sperano in un rapido miglioramento dello stato di salute della principessa e pregano per lei, una notizia inaspettata sta facendo il giro del web e della carta stampata. Vediamo di che cosa si tratta nello specifico.

Kate Middleton, come sta adesso la principessa del Galles

Non è più un mistero che Kate Middleton sia stata colpita da una forma di tumore al colon. Da gennaio 2024 infatti è stata resa nota pubblicamente la brutta notizia dell’intervento chirurgico all’addome subito dalla principessa del Galles, e da quel momento i sudditi, i fan e tutti i membri della famiglia reale inglese sperano che possa rimettersi prima possibile. Il principe William sta facendo tutto il possibile per starle accanto, e tutti sperano in un rapido miglioramento delle sue condizioni di salute.

A quanto pare, la principessa del Galles in questo delicato momento sta seguendo le necessarie cure oncologiche indicate dallo staff medico della Royale Family, e tutta una serie di sedute di chemioterapia preventiva. Le notizie attendibili che circolano su di lei sono poche perché la famiglia reale inglese cerca di tutelare al massimo la privacy della moglie di William, tuttavia nelle scorse ore è saltata fuori una news inaspettata. Scopriamo subito di che cosa si tratta.

Le vere condizioni di salute della moglie del principe William

Come si legge su Il Giornale, Amaia Arrieta, la stilista della famiglia reale inglese che, in più occasioni ha curato i look dei figli di William e Kate, George, Charlotte e Louis per le occasioni pubbliche, ha rilasciato una dichiarazione inaspettata alla redazione del Telegraph, attraverso la quale ha commentato la complicata situazione che Kate e il marito William stanno attraversando, dicendo: “In questo momento ho il cuore spezzato. Penso che stiano davvero attraversando l’inferno”.

Insomma, purtroppo la principessa Kate Middleton non è ancora guarita del tutto, per cui occorre ancora aspettare, e avere pazienza prima di poter tirare un respiro di sollievo. Per ora la consorte dell’erede al trono d’Inghilterra sta ancora lottando contro il brutto male che l’ha colpita.