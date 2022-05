Covid-19. Stop mascherine in aereo nei Paesi UE, ma resta l’obbligo in Italia

Dal 16 maggio è stop alle mascherine sui voli tra Paesi dell’Unione Europea, a eccezione però dell’Italia. Infatti, l’obbligo rimare per tutti i Paesi nei quali resta vigente anche l’utilizzo della mascherina sui mezzi di trasporto.

Stop alle mascherine sui voli in Unione Europea

Arrivano le nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi, stilate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Aesa).

Dal lunedì 16 maggio non sarà più obbligatorio utilizzo del dispositivo di protezione, anche se resta fortemente raccomandato per chi tossisce o starnutisce.

Infatti, come si legge dalle linee guida. “resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19“.

Mascherina obbligatoria sui voli da e per l’Italia

Nonostante le nuove linee guida, faranno eccezione tutti i Paesi in cui resta obbligatorio l’utilizzo delle mascherine nei mezzi di trasporto. Tra questi c’è l’Italia che fino al 15 giugno avrà in vigore l’obbligo.

Come si legge nelle note, “se gli Stati di partenza o destinazione richiedono l’uso di mascherine nei trasporti pubblici, gli operatori aerei dovrebbero richiedere a passeggeri e equipaggio di indossarle oltre il 16 maggio. Negli altri casi, dal 16 maggio, gli operatori aeronautici e aeroportuali dovrebbero continuare a incoraggiare l’uso dei dispositivi di protezione“.

La direttrice dell’Ecdc, Andrea Ammon, sottolinea che “sebbene i rischi permangano, abbiamo visto che gli interventi e i vaccini hanno permesso alle nostre vite di tornare alla normalità. Sebbene l’uso obbligatorio della mascherina in tutte le situazioni non sia più raccomandato, è importante tenere presente che, insieme al distanziamento fisico e a una buona igiene delle mani, è uno dei metodi migliori per ridurre la trasmissione“.

Inoltre, per tutti i passeggeri vulnerabili dovrebbero continuare comunque a indossare le mascherine indipendentemente dalle regole.

© Riproduzione riservata