Covid, 7mila bar chiusi in Italia: il numero più alto nel Lazio

Bar chiusi in Italia, una valanga che ha colpito gli esercizi della colazione negli ultimi due anni. Quasi 7000 bar italiani hanno abbassato definitivamente le saracinesche a causa del Covid-19 e delle restrizioni che sono state adottate per frenare i contagi. Questo il dato allarmante che emerge da un’analisi Unioncamere e Infocamera basata sui dati del Registro delle Imprese.

Bar chiusi in Italia: il primato negativo del Lazio

La regione che ha visto più chiusure è stata il Lazio dove i bar sono diminuiti del 10,09% per un totale di 1860 chiusure.

In Italia su 160.9839 aperti nel 2019, ad aprile 2021 risultavano ancora in attività 160.2964 quindi il 4,05% del totale 6.875 esercizi ha chiuso. Invece in controtendenza la situazione in Campania e Sicilia dove negli anni di pandemia si è registrato un aumento del numero dei bar compreso tra l’uno e il due percento.

In ogni caso facendo un confronto con i numeri dei caffè attivi 10 anni fa, i bar in Italia sono aumentati di 4537 unità.

La Lombardia è la regione che conta più bar, seguono il Lazio e la Campania.

Il caffè è anche una di quelle materie prime che ha visto salire velocemente il suo prezzo, con conseguenze a livello planetario, dalle piantagioni fino alla tazzina al banco del bar (che in alcune città costa ormai 1,50 euro). Per la classica tazzina di caffè espresso i listini stanno passando dai 1,09 euro di qualche mese fa fino a 1,50 euro, con un aumento del +37,6%.

