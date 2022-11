Covid, Regione Lazio: “è opportuno mantenere l’uso delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa”

L’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio valuta “opportuno mantenere l’utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle RSA almeno per tutto il periodo dell’influenza stagionale classica che si sovrapporrà al covid. Pertanto, sarà diramata una determina per confermare alle strutture l’utilizzo delle mascherine e le modalità organizzative le cui responsabilità sono in capo alle direzioni sanitarie”.

“Questa determinazione di natura tecnica serve innanzitutto a tutelare gli anziani e i fragili”, ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio e Responsabile dell’Unità di Crisi Covid, Alessio D’Amato. (Com/Enu/ Dire)

Obbligo mascherine, firmata ordinanza ministro Salute

Prorogato l’obbligo di mascherine in ospedali, Rsa e ambulatori. Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. L’obbligo resta in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno.

“Stamane alle 8 ho firmato un’ordinanza che proroga l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie, in relazione non solamente allo scenario di Covid-19, ma anche al fatto che ci stiamo approssimando alla stagione influenzale” ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

© Riproduzione riservata