Cuffie alla guida, ora ti multano se hai questa tipologia alle orecchie: è una strage al posto di blocco

Con queste cuffie non potrai più guidare: se ti beccano sei finito.

Dal giorno in cui è stato vietato l’uso degli smartphone alla guida, poiché strumenti che distraggono l’autista e che aumentano il rischio di incidenti anche mortali, molte persone si sono attrezzate con strumenti alternativi per poter continuare ad effettuare le chiamate durante le ore trascorse in auto, nel traffico.

Se le macchine più moderne hanno sistemi Bluetooth che consentono di chiamare e ascoltare messaggi vocali senza niente nelle orecchie, chi ha invece auto più vecchie o non sente molto bene può usare le auricolari, sia quelle con il filo che quelle Bluetooth che si connettono automaticamente allo smartphone.

Anche in merito alle cuffie, però, c’è qualcosa da sapere. Quando si è alla guida, infatti, c’è un tipo particolare di cuffie che non si può assolutamente usare poiché impedisce di sentire bene ciò che accade fuori dall’abitacolo: ecco di quali si tratta e cosa si rischia.

Cuffie alla guida, non sbagliare

Sebbene tutti gli automobilisti sappiano alla perfezione che è del tutto interdetto l’uso del cellulare alla guida, pena sanzioni molto severe, alcuni invece non sanno che anche l’uso delle auricolari è normato da specifiche regole. Le multe per infrazioni di questo tipo sono in aumento, per cui sapere quali sono i modelli che si possono usare e quali invece sono da bandire dall’abitacolo è molto importante per non sbagliare.

A normare l’uso delle auricolari è l’articolo 173 del Codice della Strada, revisionato da poco con un aumento della rosa degli strumenti passibili di multa. Questo articolo vieta al conducente l’uso di smartphone, computer portatili, apparecchi radiotelefonici, notebook e tablet, nonché l’uso di dispositivi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante come le cuffie sonore.

La differenza tra le cuffie sonore e gli auricolari

Le cuffie sonore si caratterizzano per la capacità di isolare completamente chi le indossa da qualsiasi rumore esterno, quindi favoriscono un ascolto completo e immersivo di ciò che si sta riproducendo. Quando si è alla guida, però, questo può essere molto pericoloso poiché impedirebbe di sentire tutto ciò che accade fuori, quindi anche di schivare certi pericoli. Anche quando si usano i normali auricolari, sarebbe meglio indossarne solo uno così da mantenere la piena capacità uditiva con l’altro.