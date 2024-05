Concorsone pubblico, ne assumono solo 80 ma se ti prendono ti sistemi per tutta la vita: occasione d’oro

Finalmente potrai dire addio alle giornate trascorse a inviare curriculum vitae e mail: sta arrivando il concorsone pubblico.

La tua carriera potrebbe spiccare il volo: ecco il concorsone pubblico che consentirà a 80 candidati di ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione italiana.

Non lasciarti sfuggire la possibilità di far parte dei candidati che saranno selezionati per la prova pubblica, e dai una svolta alla tua vita professionale.

L’agenzia delle Entrate ha indetto un concorsone pubblico che rappresenta una preziosa opportunità di cambiamento e di inserimento nel mondo del lavoro. Scopri quando si terranno le prove, quali sono i requisiti minimi richiesti per candidarsi ed entro quando si può fare domanda.

Concorsone pubblico, il bando imperdibile per trovare lavoro nella Pubblica Amministrazione italiana

Grazie al Piano Integrato di Attività e Organizzazione, noto come PIAO, sta per cominciare un nuovo iter di assunzioni che riguarderanno il triennio 2024 2026. Grazie a questo nuovo concorsone pubblico saranno assunti 80 funzionari specializzati in selezione, formazione e valutazione del personale.

I profili ricercati dovranno avere competenze in attività di gestione delle risorse umane e in attività di rilevazione del fabbisogno formativo della selezione e dello sviluppo professionale, e dovranno inoltre conoscere i sistemi e i processi di valutazione del personale. Scopri come fare domanda, e se hai i tutti i requisiti giusti per candidarti, e cogliere al volo questa preziosa opportunità di carriera.

I requisiti indispensabili per presentare la domanda di ammissione alle selezioni

Per poter presentare la domanda occorre collegarsi al sito ufficiale InPA, ovvero il portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione, in quanto la richiesta di adesione alle selezioni può essere inoltrata solo ed esclusivamente in via telematica. Dunque non appena sulla Gazzetta Ufficiale sarà pubblicato il bando di concorso, sarà subito resa anche attiva la procedura di candidatura nel sito della Pubblica Amministrazione https://www.inpa.gov.it.

A partire dal giorno esatto in cui avverrà la pubblicazione del bando del concorso sulla Gazzetta Ufficiale, ci sarà un mese di tempo per poter fare domanda, accedendo tramite CIE, CBS, Eldas o tramite Spid, come per tutti gli altri concorsi pubblici. I titoli di studio validi per presentarsi sono la laurea triennale in psicologia, la laurea triennale in scienze dell’educazione, quella in scienze politiche, quella in scienze economiche, in scienze giuridiche, in sociologia e in Amministrazione e Organizzazione. Inoltre possono accedere al concorsone anche coloro che hanno conseguito una laurea magistrale in filosofia, antropologia, filologia, storia, comunicazione, e-learning, educazione degli adulti, scienze pedagogiche, gestione Servizi Educativi o del Servizio Sociale.