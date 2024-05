Cultura, Mic Card gratuita per tutti i romani che compiono 18 anni nel 2024

La Mic Card, con 5 euro, permette di entrare gratuitamente per 12 mesi nel Sistema Musei di Roma Capitale e offre la riduzione alle mostre ospitate negli spazi espositivi che prevedono bigliettazione separata.

Cosa offre la Mic Card

– accesso gratuito e illimitato ai musei del sistema;

– accesso gratuito ad alcuni siti archeologici e storico-artistici della città;

– visite guidate gratuite con i curatori, grazie al programma aMICI;

– accesso diretto al museo, senza file (compatibilmente con la capienza e a esclusione della prima domenica del mese e di alcune mostre temporanee);

– accesso gratuito e diretto agli eventi speciali come Notte dei Musei e Musei in Musica;

– sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei Musei (offerta non valida per cataloghi di mostra e non cumulabile con altre promozioni in corso).

Il Comune di Roma regala la Mic Card ai 18enni romani

Mic Card gratuita per i giovani romani che compiono 18 anni nel 2024. È possibile richiederla dal sito dedicato o direttamente dalla App Mic Card e ottenere, con pochi e semplici passaggi, la card che per un anno permette di entrare gratuitamente nel sistema museale e archeologico romano e di ottenere agevolazioni e sconti presso mostre, caffetterie e librerie museali. Lo rende noto il Campidoglio.

Come ottenerla

La Card, è spiegato, ha una validità di 12 mesi a partire dall’attivazione. Per ottenerla è sufficiente collegarsi, già dal giorno successivo al compimento dei 18 anni, alla sezione specifica della App o del sito www.miccard.roma.it/roma-mic-card-18enni/, cliccare sul pulsante nero “attivala gratis ora” e, dopo aver inserito il proprio codice fiscale, seguire le istruzioni e ricevere la carta in formato digitale.

Sono oltre 41mila i giovani che a Roma nel 2024 sono diventati o diventeranno maggiorenni e a loro e alle loro famiglie è dedicata la campagna di comunicazione voluta dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, per informarli di questa opportunità e incentivarli a fruire dell’immenso patrimonio culturale capitolino.

La campagna è attiva da giovedì 16 maggio sui social con lo slogan “Tutti i 18enni, Tutti i Musei in Comune, Tutto l’anno, Tutto gratis. Se quest’anno compi 18 anni, Roma Capitale ti regala la Roma Mic Card”. Dopo la deliberazione di Giunta del mese scorso, con cui si è deciso di attivare il servizio, il progetto entra così nella sua fase operativa.

Gualtieri: “La Capitale continua a investire su nuove generazioni”

“Vogliamo offrire ai nostri giovani che quest’anno diventano maggiorenni un servizio importante che li renderà partecipi della bellezza che offre la nostra città e più consapevoli del suo prezioso patrimonio artistico e culturale”, ha affermato il sindaco Roberto Gualtieri.

Presto Mic Card gratuita anche ai 18enni della Provincia di Roma

“Contiamo presto di estendere questa possibilità anche ai residenti dei Comuni dell’area metropolitana – ha continuato il primo cittadino di Roma – come con la Metrebus gratuita per gli under 19 e la nascita di nuovi spazi studio, la Capitale continua a investire sulle nuove generazioni”.

Gotor: “Ottimo modo per promuovere un accesso sempre più diffuso alla cultura”

“Abbiamo pensato questa card dedicata ai diciottenni perché possano conoscere meglio il patrimonio museale, archeologico e monumentale di Roma e arricchire la propria cultura e le proprie conoscenze”, ha dichiarato l’Assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor. “Secondo noi questo è un ottimo modo per promuovere un accesso sempre più diffuso alla cultura, stimolando nei nostri giovani un senso di appartenenza alla comunità nella quale vivono”, ha concluso l’Assessore.