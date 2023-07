Dadolata alla spagnola e i consigli casalinghi di Donna Assunta

Da qualche anno sono tornati di moda i cappelli di paglia. Se il vostro cappello è di paglia bianca e tirandolo fuori dall’armadio lo trovate un po’ ingiallito, fate cosi: strofinatelo bene bene con il succo di limone, esponendolo poi all’aria, ma non direttamente al sole perché otterrete l’effetto contrario. E a tavola?

Dadolata alla spagnola

Ingredienti per 4 persone: 1500 gr. di patate, 500 gr. di pomodori maturi, un cipollotto rosso, uno spicchio d’aglio, un cucchiaino di paprika dolce, 2 foglie di alloro, un ciuffo di prezzemolo, olio di semi di arachidi, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Lavate i pomodori e tagliateli a dadini. Mondate il cipollotto, sbucciate l’aglio e tritateli. Fateli appassire in un tegame con un filo d’olio d’oliva. Spolverizzate con la paprika, mescolate e aggiungete i pomodori, l’alloro e un pizzico di sale e pepe. Cuocete per una ventina di minuti a fuoco moderato. Nel frattempo sbucciate le patate, tagliatele a dadini e friggetele in olio di semi caldo, finché saranno dorate. Sgocciolatele su carta da cucina, salate e trasferitele in una ciotola. Togliete la salsa dal fuoco, eliminate l’alloro, versatela sulle patate e cospargetele di prezzemolo tritato. Visto? Veloce, veloce!

