Insalata mista con mango e vinagrette e i consigli casalinghi di Donna Assunta

Se i vostri bimbi lasciano dei segni sul vostro parquet di legno, linoleum o marmo, con I pastelli a cera, sappiate che potrete toglierli con una goccia di cera per pavimenti. A tavola con questo caldo porteremo delle fresche e saporite insalate.

Insalata mista con mango e vinagrette

Ingredienti per 4 persone: un cespo di lattuga, una manciata di insalata riccia, un mango, una manciata di petali di fiori di malva (facoltativa), 2 peperoncini verdi dolci, 150 gr. di pomodori ciliegino, 150 gr. di aceto di vino rosso, 6 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Fate riposare 3 o 4 petali di malva con l’aceto per qualche ora. Spezzettate le foglie della lattuga. Sbucciate e affettate il mango, private il peperoncino dei semi e riduceteli a pezzetti. Affettate i pomodorini e spezzettate l’insalata riccia. Versate l’olio in un vasetto con 4 cucchiai di aceto filtrati della malva, sale e pepe e scuotetelo. Mischiate le insalate con tutti gli altri ingredienti, irrorate il tutto con la vinagrette preparata. Servite con i petali rimasti. Visto? Veloce, veloce! Questo articolo è l’ultimo per questa stagione. Ci ritroveremo a settembre. Intanto auguro a tutti voi una sfavillante estate. Buone vacanze!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

