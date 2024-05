Degustibus, Festival del vino e del gusto a Monte Porzio Catone

Monte Porzio Catone si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: DEGUSTIBUS, il festival del vino e del gusto, che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno presso il Parco Gramsci e Piazza Trieste. L’ingresso è gratuito, offrendo così a tutti l’opportunità di partecipare a questa celebrazione della gastronomia e del divertimento.

Degustibus parte venerdì 31 maggio

Il festival inaugurerà venerdì 31 maggio alle ore 17 con una visita guidata al museo, pensata per le famiglie. A seguire, l’apertura degli stand gastronomici promette un viaggio tra sapori locali e prelibatezze. Alle 18:30, Matteo Gallello condurrà una degustazione alla cieca di vini, mentre alle 20:30 il palco si animerà con il concerto dei THE BUDOL BOYS, aprendo ufficialmente le danze del fine settimana.

Sabato 1 giugno

Sabato 1 giugno, la giornata inizierà con un’attività dedicata ai più piccoli: alle 11, presso la Free Library del Parco Gramsci, si terrà “Giochiamo con gli odori”, un laboratorio di lettura a cura della biblioteca comunale. Contemporaneamente, sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita al museo del Vino e al centro storico di Monte Porzio Catone, in collaborazione con il Gruppo Archeologico Latino Latium Vetus. Alle 11:30, Slow Food offrirà un Laboratorio del Gusto sugli oli extravergini, con una quota di partecipazione di 20 euro.

Il pomeriggio proseguirà con diverse attività per bambini: alle 16:30, “Da dove nasce la marmellata?” permetterà ai più piccoli di scoprire i segreti della frutta e della marmellata. Dalle 16:00 alle 19:30, un laboratorio di pittura su stoffa permetterà ai partecipanti di creare opere d’arte uniche da portare a casa.

Alle 18:30, Jacopo Manni guiderà una degustazione unica del vino Luna Mater Frascati Superiore Docg Riserva di Fontana Candida, con le sfumature che il tempo regala a questo pregiato vino. La giornata si concluderà con il concerto degli “Gli Sbandati” alle 19:00 e un DJ set alle 21:30.

Domenica 2 giugno

Domenica 2 giugno, il festival si aprirà con il Mercato della Terra di Slow Food Terre Tuscolane alle ore 8:30, che si sposterà per l’occasione in Piazza Trieste. Alle 10:00 partirà un tour in ebike alla scoperta del Tuscolo, un’opportunità imperdibile per gli amanti della natura e del cicloturismo. La giornata proseguirà con un altro laboratorio di pittura su stoffa dalle 11:00 alle 13:00, aperto a tutte le età. Alle 11:00, Slow Food terrà il laboratorio “Pianeta Formaggio” con una quota di partecipazione di 20 euro.

Alle 16:30, i bambini potranno partecipare al laboratorio “Animali Golosi”, organizzato da Frascati Scienza, dove scopriranno i gusti degli animali attraverso divertenti indovinelli. La giornata terminerà con una degustazione guidata da Ilaria Giardini alle 18:30, che racconterà la storia e le caratteristiche del vitigno Malvasia Puntinata, simbolo dei Castelli Romani. Infine, alle 19:30, il Trio Jazz Pop chiuderà il festival con un elegante concerto.

DEGUSTIBUS si presenta come un evento imperdibile, che unisce cultura, gusto e intrattenimento in un contesto suggestivo. Monte Porzio Catone vi aspetta per un fine settimana all’insegna del buon vino, della gastronomia di qualità e del divertimento per tutta la famiglia.