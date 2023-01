Delate, l’app ideata da due giovani pendolari fa guadagnare sui ritardi dei treni

La rivincita dei pendolari, possiamo sintetizzare così l’idea alla base dell’app Delate. Tutto inizia dalle menti di due giovani pendolari romani, Sofie Di Bartolomeo e Roberto Maurizio Paura: convertire i minuti di ritardo dei treni in buoni sconto da spendere on-line.

“Abbiamo creato Delate con il desiderio di trasformare un disagio in un vantaggio per tutte quelle persone che quotidianamente utilizzano il treno come mezzo di trasporto per raggiungere il proprio luogo di lavoro, di studio o di svago” dicono i due giovani ideatori dell’app parlando con il Messaggero

Così, sebbene il disagio e i ritardi non possano essere evitati, scaricando e registrando la propria tratta nell’app, sarà possibile ricevere sconti su articoli di aziende partner.

L’idea è stata promossa anche dal Comitato Pendolari della linea Orte – Fiumicino, a certificare come l’idea possa effettivamente essere almeno un piccolo risarcimento dei disagi che sono costretti a subire.

Tre passaggi per lo sconto

Tre sono le cose da fare per iniziare a utilizzare gli sconti dell’app e ce le indica direttamente il sito internet ufficiale di Delate. Intanto naturalmente, iscriversi: “Se sei un pendolare o viaggi spesso in treno, entra a far parte della community di Delate per ottenere vantaggi dai minuti di ritardo del tuo treno”.

Una volta effettuata l’iscrizione sarà importante selezionare “la stazione di partenza e quella di arrivo e scegli il tuo treno dall’elenco di quelli disponibili. Delate monitora per te l’andamento del viaggio”.

All’arrivo, ogni minuto di ritardo accumulati saranno “convertiti in Delate point automaticamente associati al tuo profilo. Utilizza i punti per offerte esclusive su prodotti e servizi”.

Non solo Amazon

Cercando nel sito di Delate si trovano non solo buoni Amazon, c’è una vera e propria area dedicata alle aziende che offrono la scontistica. Da Ariete a Benetton passando per Carrefour a Foot Locker. Una vasta gamma di prodotti insomma.

L’obettivo

“L’obiettivo” spiega Di Bartolomeo durante un’intervista al Messaggero “È accrescere il numero di utenti e poter offrire sconti sempre più vantaggiosi. In futuro vorremmo siglare un accordo con Trenitalia, per trasformare i minuti di ritardo i buoni sconto per successivi viaggi o abbonamenti”.

App selezionata da Galileo

Che sia una idea degna di essere sviluppata ancora lo certifica il fatto che “Delate è una delle 30 app innovative ad essere stata selezionata dall’ European GNSS Agency per la prima fase di sviluppo di MyGalileoApp. Scelta fra i 148 partecipanti provenienti da tutta Europa, Delate ha l’opportunità di integrare le funzionalità avanzate offerte dalla rete di satelliti Galileo”.

