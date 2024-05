“Diecimila multe in 2 mesi”: se becchi questo autovelox ti prendono subito | Impossibile sfuggirgli

Attenzione a questo autovelox, è micidiale: diecimila multe in 60 giorni.

Attraverso gli autovelox, le autorità preposte al controllo dei veicoli, degli automobilisti e della circolazione stradale verificano la velocità di ogni mezzo e, nel caso in cui uno superi i limiti previsti per quel tratto di strada, intervengono con una sanzione che può essere pecuniaria ma non solo.

Se in alcuni casi, più fortunati, si deve solo pagare una multa, pur consistente, in altri invece si subisce anche la decurtazione di punti dalla patente e, se il limite è stato superato di tanti chilometri orari, si potrebbe incorrere anche nel ritiro della licenza di guida.

Poiché quindi le sanzioni possono essere molto pesanti ed avere conseguenze anche irreversibili sulla vita di tutti i giorni, gli automobilisti prestano estrema attenzione agli autovelox e alla loro disposizione a bordo delle strade, cercando di mantenere la velocità consentita senza mai superarla.

In una città italiana, però, ce n’è uno che descrivere come micidiale è poco: in due mesi, quindi una sessantina di giorni, ha dato diecimila multe. Ecco dove si trova e perché è così killer: lo odiano tutti.

Chieri, attenzione al nuovo velox

Si trova in strada Fontaneto a Chieri, in provincia di Torino. In poco meno di due mesi ha già dato 10mila sanzioni e i cittadini non ne possono più, soprattutto perché secondo molti, compresa l’opposizione, è un modo che il Comune usa per far soldi più che per tutelare la sicurezza degli automobilisti. Il sindaco, però, si difende dicendo che in percentuale le multe sono pochissime.

Già attivo da anni, questo autovelox è stato rinnovato il 10 febbraio e, da quella data, controlla sia i veicoli che vanno da Santena a Chieri che quelli che procedono in direzione contraria. Secondo Rachele Sacco, consigliera comunale all’opposizione, “Il nuovo autovelox è nascosto da un palo e la segnaletica non è per nulla a norma”, ha riferito al Corriere di Torino.

Una signora da record

Una cittadina ha stabilito un record che ha ulteriormente alzato le polemiche in merito. Da quando questo velox è attivo, infatti, ha ricevuto ben 48 multe per un totale di circa 5mila euro: per ogni verbale, inoltre, è prevista la decurtazione di tre punti della patente. Chi ne ha prese meno, però, si attesta su un numero che è di 7 multe, cifra comunque alta.

Al momento, però, è stata respinta la proposta di far pagare solo una parte dei verbali ricevuti, così come è stato del tutto escluso l’annullamento delle sanzioni. La battaglia è quindi aperta: se il Sindaco dice che sulla sicurezza non farà mai un passo indietro, l’opposizione e la cittadinanza si stanno scagliando contro questo dispositivo.