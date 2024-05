Pensioni, in questi casi te la bloccano: state attenti che basta uno stupido errore

Attento a queste sviste, ti faranno perdere la pensione: occhi aperti.

La pensione sociale è una forma di sostegno al reddito pensato e rivolto a chi ha più di 67 anni e versa in uno stato di indigenza economica. È del tutto indipendente dall’eventuale versamento di contributi durante gli anni precedenti poiché viene erogata dall’Inps ed è una prestazione assistenziale, quindi rivolta a fasce di popolazione che si trovano in un disagio economico.

I requisiti sono specifici, quindi: oltre a quello dell’età e del bisogno economico, richiede la residenza effettiva in Italia, con un soggiorno legale e continuativo di almeno 10 anni. L’importo, secondo la circolare n.1 del 2 gennaio 2024, è di 6.947,33 euro all’anno e quindi di 534,41 euro per 13 mensilità.

Questa somma spetta solo a chi dimostra di non avere alcun reddito; chi invece ne ha diritto ma ha un qualche tipo di reddito, allora lo percepirà in una forma ridotta. Ci sono però degli errori che possono causare la sospensione della pensione sociale: ecco quali sono.

Pensione sociale, attento: te la toglieranno

Nel caso in cui un richiedente della pensione sociale vada all’estero e lì vi permanga per più di un mese, per qualsiasi motivo fuorché quello sanitario documentato, l’assegno sociale viene del tutto revocato fino al permanere di questa situazione. Questo accade quindi se si perde la cittadinanza italiana o la residenza in Italia.

La pensione sociale, invece, viene solo temporalmente sospesa quando il reddito del beneficiario supera le soglie consentite dalla legge. Nel caso in cui si venga ricoverati per più di 30 giorni in una struttura privata o pubblica, con retta totalmente a carico dell’ente pubblico, allora la pensione sociale viene ridotta del 50%. In questo caso, al termine del ricovero l’interessato deve comunicare all’Inps il cambiamento della sua condizione e, fatta la domanda di ripristino, la pensione sociale torna ad arrivare.

Attenti al lavoro autonomo

Un’altra situazione che comporta la sospensione o la riduzione dell’assegno sociale è il lavoro dipendente o autonomo. In rapporto ai redditi percepiti, esclusi quelli esenti da IRPEF per legge, il beneficiario della pensione sociale può vedersi annullare questa somma: questo è infatti obbligato a comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, questo cambiamento del suo stato professionale.