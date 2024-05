Divieto di circolazione, gli anziani temono il peggio | Da questa età in poi niente più auto: o mezzi pubblici o lunghe passeggiate

Se hai quest’età, potresti perdere la tua patente: ecco cosa succederà.

Avere la patente è indispensabile, soprattutto quando si abita in zone poco servite dai mezzi di trasporto locali. Se si abita in centro città, infatti, tutto è diverso: molti posti si possono raggiungere a piedi e, anche nel caso in cui si debba andare più lontano, la metropolitana, il tram o l’autobus portano pressocché ovunque.

Se però si è in campagna o in periferia, oppure si risiede in città dove anche nel centro i mezzi di trasporto non sono così efficienti, allora la situazione è diversa. A partire dai 18 anni, la patente diventa sinonimo di libertà e, soprattutto se si ha una macchina a disposizione, consente la possibilità di andare dove si vuole.

Con l’avanzare dell’età, però, cambiano anche i riflessi, la capacità di attenzione e la velocità di sguardo, per cui possono gradualmente venire a mancare i requisiti necessari per poter guidare in completa sicurezza per sé e per gli altro. Ecco quindi cosa succede alla patente quando si inizia ad invecchiare: è l’incubo di ogni anziano.

Patente e vecchiaia: cosa succede

A seconda dell’età del guidatore, ci sono diverse scadenze per la patente B. Fino ai cinquant’anni di età questo documento è da rinnovare ogni dieci anni, mentre dai 51 anni in su la durata della validità della patente B cambia e i rinnovi sono più frequenti. Questo è determinato dal normale rallentamento delle funzioni cognitive che accade con l’avanzare dell’età e, soprattutto, dalla necessità di verificare che l’automobilista abbia ancora le capacità e i requisiti per guidare i tutta sicurezza.

Tra i cinquant’anni e i settant’anni il rinnovo avviene ogni cinque anni mentre, tra i settant’anni e gli ottant’anni avviene ogni tre anni. Oltre gli ottant’anni, sebbene molti chiedano la sospensione forzata poiché credono che sia impossibile poter guidare ancora, la legge prevede che si possa mantenere la patente di guida ma che la si debba rinnovare ogni due anni.

Come rinnovare la patente

Per rinnovare la licenza di guida ci si deve recare presso una delegazione ACI, una scuola guida o presso la Motorizzazione Civile. Qui si deve prenotare una visita specialistica per il rinnovo della patente B: si verrà sottoposti a un esame della vista, della sensibilità al contrasto, della visione crepuscolare, della sensibilità all’abbagliamento e del tempo di recupero dopo l’abbagliamento. Il costo è tra i 20 e i 50 euro se si effettua presso l’ASL mentre sale se ci si rivolge alle scuole guida.