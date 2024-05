È tutta colpa sua: ecco l’elettrodomestico che ti uccide a fine mese | Se lo stacchi diventi benestante

Tra tutti gli elettrodomestici, questo è di certo quello che più di ogni altro fa lievitare il costo della tua bolletta.

L’elettricità ha un prezzo sempre più elevato, ma a quanto pare ci sono alcuni dispositivi che assorbono più degli altri, conviene fare attenzione proprio a questi se non si vuol vedere il conto in banca prosciugato dai gestori dell’energia elettrica.

Se si conosce davvero quali sono i device che, per essere alimentati, hanno bisogno di tanta energia, allora si può fare un consumo consapevole, e adottare qualche trucco efficace a ridurre i consumi. Vediamo di quali si tratta.

Scoperto finalmente l’elettrodomestico che fa spendere tantissimi soldi alle famiglie italiane. Spegnilo e vedrai ridursi drasticamente il costo della bolletta.

Bolletta, spegni questo elettrodomestico se non più sostenere costi eccessivi

Ormai ci serviamo di dispositivi elettrici per fare qualunque cosa, basta pensare solo per un attimo all’uso che facciamo ogni giorno del cellulare, dell laptop, del pc fisso, dell tablet, ma anche a tutti quei device presenti in casa. Dalle lampade, ai televisori, dai condizionatori al forno, dalla lavatrice all’aspirapolvere, fino al ferro da stiro, le nostre case consumano di continuo energia e per compiere qualunque azione. In altre dal primo caffè che prepariamo al mattino fino al film che guardiamo sul divano prima di andare a dormire, per lo stile di vita odierno, tutti siamo costretti a mettere le mani al portafogli per compiere anche le azioni più semplici.

Negli anni passati si consumava di meno, perché c’erano meno dispositivi elettronici, e anche costi inferiori dell’energia elettrica. Ultimamente però, complice l’inflazione e il rincaro della materia prima, purtroppo non è più così. Tutti gli elettrodomestici consumano, però ce ne sono alcuni che consumano più di altri, quindi, notando il quantitativo di kilowatt assorbiti dai diversi dispostivi elettrici, possiamo concludere quali sono i più costosi, e provare a limitarne l’utilizzo quotidiano.

Gli elettrodomestici che consumano più energia elettrica

Uno dei più costosi è il phon, che consuma oltre 2.000 Watt all’anno, tuttavia ce ne sono altri che sono delle vere e proprie sanguisughe di elettricità. Ecco quali sono gli elettrodomestici che consumano di più sono:

il frigorifero assorbe 300 kWh all’anno, e questo purtroppo non può essere messo in stand by o staccato;

il condizionatore assorbe circa 450 kWh all’anno;

la lavatrice brucia circa circa 240 kWh all’anno;

la lavastoviglie consuma circa 220 kWh all’anno;

il forno può assorbire più di 105 kWh all’anno;

il forno a microonde consuma circa ogni anno.