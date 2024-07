Dove si vive meglio nel Lazio: se sei residente qui sei davvero fortunato | Altro che Roma

Se vuoi vivere nel Lazio, allora sappi che il posto migliore della regione è questo qui. Lascia perdere tutti gli altri.

La regione del centro Italia che vanta il primato di ospitare la città eterna e la capitale del Bel Paese, offre tanti altri luoghi che consentono una qualità della vita di gran lunga superiore alla media.

Chi se ne intende ha affermato che nella Top 100 delle località in cui si vive meglio in tutta Italia, compaiono diverse cittadine laziali.

Se abiti qui sei parte di una ristretta cerchia di fortunatissimi cittadini italiani: ecco dove si vive meglio nel Lazio.

Lazio, il posto dove si vive meglio in assoluto

Il Lazio, la regione meravigliosa che si trova nel cuore dell’Italia, è piena di posti bellissimi da visitare, e anche di luoghi speciali in cui andare a vivere. A quanto pare però in tutta la regione ci sono dei posti in particolare, in cui trasferirsi è davvero un sogno ad occhi aperti. Questi sono i luoghi dove, tra buon cibo, eccellenze di natura storica e culturale e ricchezze ambientali, si vive meglio in assoluto. A dirlo sono stati i giornalisti di cronaca locale e gli studenti universitari, che sono impegnati costantemente nella ricerca dei quartieri dove il costo della vita è più basso. Sono loro le voci referenziate a cui fare riferimento per scoprire quali sono i luoghi di tutta la penisola, e nel nostro caso della regione Lazio, in cui vivere meglio.

Scopriamo quali sono e per prepararci a fare le valigie. Leggere i nomi di alcune alcune cittadine vi lascerà a bocca aperta, e di certo resterete delusi constatando che le grandi città non trovano spazio in questa classifica della qualità della vita.

Le cittadine laziali con la qualità della vita più alta in assoluto

Tra i posti che offrono una qualità della vita più elevata, rispetto a tutto il resto della regione, ci sono due comuni dei Castelli Romani, e uno di questi è Monte Compatri, che si classifica anche al 54° posto nella classifica nazionale dei comuni in cui si vive meglio. Il secondo è Albano Laziale.

Poi troviamo Rieti, che si classifica al terzo posto nella nostra top tree, per quanto riguarda il Lazio. La stessa cittadina è al trentasettesimo posto su scala nazionale. Con somma delusione di tanti la città eterna, la capitale d’Italia, Roma, che occupa la cinquantesima posizione su scala nazionale, così come era era facile immaginare, non è affatto la città in cui si vive meglio della regione.