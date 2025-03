E’ morto Fulco Pratesi, 90 anni, è stato il fondatore del WWF Italia

Fulco Pratesi, nato a Roma nel 1934 è morto oggi a 90 anni, in un ospedale romano, dopo una breve malattia. Ecco un “ritratto”, un profilo biografico di Fulco Pratesi, alcuni punti salienti che possono aiutarci a ricordarlo meglio:

Cenni biografici di Fulco Pratesi

Formazione e primi interessi : Nato a Roma il 6 settembre 1934, Pratesi ha studiato Architettura. Fin da giovane si è distinto per il suo grande amore per la natura, manifestato soprattutto attraverso il disegno e l’illustrazione di soggetti naturalistici (uccelli, pesci, animali selvatici).

Fondazione del WWF in Italia : Nel 1966 fu tra i co-fondatori del WWF Italia (insieme ad altri, tra cui Luigi Arditi e altri ambientalisti dell'epoca), contribuendo a dare vita alla sezione italiana del World Wildlife Fund (oggi World Wide Fund for Nature). Il suo impegno fu fortemente ispirato dalle idee e dai valori del WWF internazionale, fondato pochi anni prima.

Ruoli nel WWF : Fulco Pratesi è stato a lungo presidente del WWF Italia e successivamente Presidente Onorario. Durante il suo mandato, l'organizzazione si è notevolmente rafforzata e si è impegnata in numerose campagne di tutela ambientale, come la salvaguardia di parchi, aree marine protette, specie in pericolo e habitat minacciati.

Giornalismo e divulgazione : Oltre all'attività direttiva e organizzativa, Pratesi ha collaborato con vari quotidiani e riviste, scrivendo articoli di stampo divulgativo e d'opinione sull'ambiente, la fauna, la biodiversità e la necessità di politiche di conservazione più efficaci.

Attività letteraria : Ha scritto numerosi libri a tema naturalistico e ambientale, spesso corredati dalle sue illustrazioni. Alcune delle sue opere sono diventate punti di riferimento per chiunque volesse avvicinarsi al birdwatching, alla conservazione della natura e all'ecologia in generale.

Premi e riconoscimenti: Nel corso degli anni, Fulco Pratesi ha ricevuto vari riconoscimenti per il suo impegno a favore dell'ambiente. È spesso considerato una figura pionieristica del movimento ambientalista in Italia.

Perché Fulco Pratesi è una figura significativa

Fulco Pratesi ha avuto un ruolo fondamentale nel portare l’ambientalismo all’attenzione dell’opinione pubblica italiana in un periodo in cui la sensibilità ecologica non era ancora così diffusa. Le campagne WWF per la tutela di specie come l’orso marsicano, la lince o il lupo, nonché per la difesa di preziosi habitat costieri e zone umide, devono molto al suo impegno e alla sua capacità comunicativa.

