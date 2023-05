Ecco gli assessori di Artena. Il sindaco Angelini: “Ho voluto dare continuità”

Il sindaco di Artena (Roma), Felicetto Angelini ha distribuito le deleghe agli assessori. Così come avevamo annunciato nella giornata di ieri Eleonora Palone, oltre a essere la vicesindaca, sarà l’assessora al Bilancio, mentre Sabrina Di Cori ha ricevuto le deleghe al Commercio e allo Sport.

Ecco nel dettaglio le deleghe assegnate. A Eleonora Palone: Bilancio, Tributi, Economato, Personale, Politiche Giovanili, Terzo Settore, Rapporti Associazionismo e Volontariato, Gruppo Archeologico e Polo Museale, Pari Opportunità, Tutela Animali, Formazione e Innovazione.

Lara Caschera: Scuola e Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Cultura, Polo Bibliotecario, Protezione Civile, Gemellaggio.

Sabrina Di Cori: Turismo e spettacolo, Sport, Commercio, Finanziamenti pubblici, Grandi Eventi (Palio, Città Presepe), Comunicazione, Politiche attive e di Impresa.

Domenico Pecorari: Lavori Pubblici, Rete di Impianti, Verde Pubblico, Arredo Urbano, Servizi Cimiteriali, Trasporti e Mobilità, Caccia, Agricoltura e Valorizzazione prodotti eno-gastronomici, GAL, Italgas.

Carlo Scaccia: Urbanistica, Usi Civici, Ambiente e Gestione Rifiuti, Energie Rinnovabili, Patrimonio, Espropri, Ater e Politiche Abitative.

“Ho voluto dare un segnale di continuità nel rinnovamento – ha dichiarato ai nostri taccuini il primo cittadino Felicetto Angelini – La continuità si è resa assolutamente necessaria per rilanciare i cantieri e i progetti che abbiamo trovato fermi. Alcuni inspiegabilmente fermi. Altri ritardati per le denunce dei soliti noti. Comunque andremo avanti per la nostra strada con determinazione e umiltà.

L’esperienza acquisita dai miei assessori potrà essere di grande aiuto nel tentativo di portare a termine, in questo ultimo anno, i tanti lavori sospesi. Tutti, assessori e consiglieri, mi hanno dato piena disponibilità di tempo e di impegno personale a lavorare per Artena senza sosta. E lo dimostreranno i fatti. La carica di vicesindaco – ha concluso Angelini – quale segno di novità e rinnovamento, ho voluto assegnarla ad Eleonora perché è la più giovane tra noi e perché donna. E questo per tutti noi ha grande importanza”.

© Riproduzione riservata