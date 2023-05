Elezioni comunali nel Lazio: i risultati delle 5 province

Alle ore 15 si sono chiuse le urne nei comuni del Lazio andati al voto per questa tornata elettorale. Occhi puntati su Latina, unico capoluogo della regione andato al voto e attualmente guidato da un commissario prefettizio, ma anche Aprilia e Terracina. Nelle altre province laziali grande attenzione su Fiumicino, Velletri e Pomezia per quanto riguarda Roma, mentre in provincia di Frosinone fari puntati su Arpino con Vittorio Sgarbi candidato sindaco. Anche i comuni delle province di Rieti e Viterbo al voto.

I dati sull’affluenza

Per le elezioni amministrative nei 47 comuni del Lazio si è registrato un lieve calo. Alle urne si è recato il 59,79% degli aventi diritto contro il 62,84% del precedente appuntamento elettorale, con un saldo negativo del 3,05%.

A Latina, unico capoluogo di provincia del Lazio al voto, l’affluenza è stata del 58,08% e qui, essendo la corsa soltanto a due, non era previsto ballottaggio. A Fiumicino invece, comune più grande oggi al voto, la percentuale dei votanti è stata del 53,37%. Filettino, piccolo comune del frusinate, ha vinto la sfida dell’affluenza con l’84,12% dei votanti mentre Pomezia fa registrare il dato più negativo con il 50,88%.

I risultati in provincia di Latina

Sono già tre i sindaci eletti negli otto comuni andati al voto in provincia di Latina. A Bassiano con il 50,65% dei voti vince Giovanbattista Onori della Lista Civica per Bassiano mentre a Campodimele trionfa Tommaso Grossi con il 61,35% dei consensi. A Lenola, infine, plebiscito per Fernando Magnafico che è stato eletto primo cittadino.

Negli altri comuni del territorio lo spoglio è ancora in corso ma in molti di questi il risultato è già cristallizzato. A Latina Eleonora Matilde Celentano, supportata dalla coalizione di centro-destra, stravince su Damiano Coletta appoggiato da centro-sinistra e M5S con il 73,59% dei consensi. Stessa plebiscito anche nel comune di Sonnino col candidato sindaco Gianni Carroccia in testa con il 79,40% dei voti. Anche a Terracina avanti il centro-destra col candidato sindaco Francesco Giannetti al 60,72%.

Si profila il ballottaggio ad Aprilia tra i candidati Lanfranco Principi e Luana Caporaso. Il divario tra i due è di un solo punto percentuale dopo 33 sezioni scrutinate su 52. Il primo è fermo al 44,9% mentre la Caporaso lo insegue con il 43,2% dei consensi.

I risultati in provincia di Rieti

Tutti eletti i sindaci nel reatino. A Belmonte in Sabina trionfa Danilo Imperatori con il 98,63% dei consensi mentre a Borgorose Mariano Calisse ottiene la fascia grazie all’84,40% delle preferenze. Stesso plebiscito anche a Rocca Sinibalda dove Stefano MIcheli viene eletto grazie al 71,66% dei voti e a Varco Sabino dove Camillo Gerbino vince con l’86,36% dei consensi.

I risultati in provincia di Viterbo

Erano quattro i comuni al voto in provincia di Viterbo e in tre di questi il nuovo primo cittadino è stato eletto. A Vignarello si impone il candidato Federico Grattarola con la lista “Vignarello nel cuore” grazie al 58,30% dei voti mentre a Vallerano è un plebiscito per Adelio Gregori eletto con il 78,06% delle preferenzze.

Nel comune di Valentano diventa primo cittadino Stefano Bigiotti della lista “Valentano cambia” mentre a Sutri il candidato di centro-destra Matteo Amori è in netto vantaggio sulla competitor Martina Salza.

I risultati in provincia di Roma

Tanti i comuni al voto in provincia di Roma, ben 17, con Fiumicino maggiore centro urbano alle urne in questa tornata elettorale. A Cerreto Laziale eletta sindaca Gina Panci mentre a Cervara di Roma si impone Adriano Alivernini con il 64,69% dei consensi. A Roccagiovine, invece, il primo posto spetta a Marco Bernardi della lista civica “Proviamoci Insieme” con il 90,23% dei voti.

A Valmontone eletta la prima sindaca donna della città con il 59% dei consensi e si tratta di Veronica Bernabei, che ha così scalzato l’avversario Marco Gentili. A Pomezia lo spoglio è ancora in corso ma pare inevitabile la vittoria da parte di Veronica Felici della coalizione di centro-destra, avanti con il 52,74% delle preferenze. Anche a Fiumicino sembra profilarsi lo stesso esito con il candidato sindaco di centro-destra, Mario Baccini, in netto vantaggio su Ezio Di Genesio con il 71,36% dei voti.

Nel comune di Segni si profila la vittoria da parte del candidato Silvano Moffa, attualmente avanti con il 58,90% dei voti mentre a Rocca di Papa probabile il ballottaggio con i due competitor di centro-destra e centro-sinistra distanti solo 3 punti percentuali. A Sacrofano è lotta a due tra Patrizia Nicolini e Tommaso Luzzi, con la prima avanti con il 52,84%. Per quanto riguarda Velletri, invece, si va verso il ballottaggio: Cascella è fermo al 43% mentre Pocci è fermo al 33%.

Conclusa al primo turno la competizione anche ad Affile dove Paolo Pacifici si impone con il 61,79% mentre è ancora incerta la situazione a Morlupo: Ettore Iacomussi è avanti con il 49,84% dei voti e Francesca Marini insegue con il 33,55%.

Risultati in provincia di Frosinone

Sono sei i sindaci ufficialmente eletti in provincia di Frosinone: a Villa Latina vince Luciano Persichini con il 55,31% dei voti e a Serrone Giancarlo Proietto con il 63,58%. Poi ancora a Pico Pier Luigi Lepore con il 41,76% e a Fiuggi Alioska Baccarini con l’85,39%. Infine a Filettino e Atina si impongono Paolo De Meis e Maria Volante con, rispettivamente, il 54,76% e il 49% dei voti.

Per quanto riguarda gli altri comuni, ad Arpino, il candidato Sgarbi è avanti con il 45,19% delle preferenze. A Pignataro Interamna trionfa Benedetto Murro (60,58%) e ad Aquino Fausto Tomassi (57,74%). E ancora ad Amaseno si avvia verso la fascia Ernesto Gerardi (67,27%) così come a Boville Ernica Enzo Perciballi (55,08%). Ad Anagni, invece, il sindaco uscente Natalia è avanti con il 39,9% dei voti sull’inseguitore Cardinali fermo al 25,4%: sarà ballottaggio.

