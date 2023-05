Arpino, Vittorio Sgarbi eletto nuovo Sindaco

Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone. Completato lo spoglio delle 8 sezioni, in base ai dati del Viminale, Sgarbi ha avuto il 44,39% dei voti. Battuti gli altri due candidati Andrea Chietini (30,46%) e Gianluca Quadrini (25,15%).

“La vittoria ad Arpino è la conferma delle capitali della cultura che vivono nel ricordo presente dei grandi scrittori e artisti poeti. Intorno a Cicerone, nato ad Arpino, la città ha creato il Certamen che coinvolge concretamente centinaia di studenti e studiosi nella traduzione dei classici del grande scrittore latino.

È una vera espressione di cultura condivisa della lingua che ha generato le principali lingue moderne”, ha commentato Sgarbi. “Nessun dubbio che nessuna città abbia una reale e costante identità di capitale europea della cultura più di ogni altra città italiana e nel nome dello studio e della conoscenza”, conclude. (Adnkronos)

Quadrini: Arpino certifica il fallimento scegliendo Sgarbi

Il candidato della lista Direzione Arpino, Gianluca Quadrini commenta il risultato elettorale e ringrazia i suoi elettori: “Ringrazio tutti i miei elettori, i miei candidati e coloro che hanno creduto in noi. Purtroppo Arpino ha certificato il suo fallimento scegliendo un sindaco non del posto ma venuto da lontano che della nostra città non conosce neanche i nomi delle vie. Noi, ad ogni modo, rimarremo a disposizione perché siamo convinti ora più che mai che Arpino ha bisogno di persone serie che possano contribuire alla sua crescita.”, conclude Quadrini.

