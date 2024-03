Elezioni Usa 2024, Biden conquista nomination democratica

(Adnkronos) – Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, conquista ufficialmente la nomination democratica in vista delle elezioni presidenziali in programma a novembre 2024. Biden, riferiscono i media americani dalla Cnn al Washington Post, ha già raggiunto la soglia di 1968 delegati necessari nel corso della giornata in cui sono in programma le primarie in Georgia, Hawaii, Mississippi e Washington. Scontata, in ambito repubblicano, la nomination per Donald Trump che è a quota 1089 delegati e deve arrivare a 1215. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

