In arrivo un assaggio di primavera, le previsioni meteo di oggi e domani

(Adnkronos) –

Le previsioni meteo sono chiare: dopo il maltempo che si è abbattuto sull'Italia con pioggia e abbondanti nevicate, è in arrivo un anticipo di primavera. Merito dell'"alta pressione che bloccherà il via vai di perturbazioni atlantiche che ha caratterizzato le ultime due settimane". Lo spiega all'Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci, che preannuncia per i prossimi giorni "un po' di tregua". "Si avvicina l'alta pressione che, almeno per il momento, eviterà di occupare con decisione l'Italia. Quindi mercoledì 13 marzo ultime piogge residue al Sud, tempo nel complesso asciutto altrove, nuvoloso al Centro, con il sole al Nord". "Giovedì e venerdì giornate stabili e asciutte, tra sole e nuvole, in generale senza piogge. Sabato una perturbazione, dall'evoluzione ancora incerta, potrebbe lambire l'Italia e riportare qualche pioggia al Nordest e regioni tirreniche, per poi abbandonare velocemente l'Italia e lasciare il posto a una domenica piuttosto nuvolosa ma asciutta. – ha concluso Giuliacci – Le temperature in effetti saliranno ma senza eccessi: andranno a posizionarsi su valori tipici di aprile, quindi oltre la norma, ma senza fughe in avanti verso l'estate…". "Bene che arrivi un poco di primavera – dice all'Adnkronos il meteorologo Lorenzo Tedici – anche se per mercoledì 13 marzo, ad essere precisi, ci saranno ancora temporali al sud, dove c'è ancora l'allerta gialla, e tra Abruzzo e Molise. Ma sono gli ultimi". "La primavera quindi sembra arrivare con una settimana di anticipo e l'equinozio quest'anno sarà il 20 marzo alle 4 del mattino – continua Tedici – e questa fase buona, di bel tempo, dovrebbe durare fino a mercoledì della prossima settimana. Anche se comunque ci si deve vestire sempre un po' a cipolla perché al mattino farà sempre un po' fresco". Anche Serena Giacomin, presidente dell''Italian Climate Network', segnala che "da giovedì, con il rialzo più deciso della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale, si instaureranno su tutto il nostro Paese condizioni prevalenti di tempo stabile, dunque senza precipitazioni di rilievo, destinate ad accompagnarci almeno fino al weekend". "Le temperature, inizialmente su valori prossimi alla norma del periodo, tenderanno a riportarsi velocemente al di sopra, con un clima tipicamente primaverile", conclude Giacomin.

