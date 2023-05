Elezioni Valmontone, Carrozza e Gentili parlano dopo i risultati elettorali

A distanza di 48 ore dall’esito delle urne elettorali, che hanno eletto sindaco a Valmontone Veronica Bernabei, gli altri due candidati, che siederanno sui banchi d’opposizione, fanno una breve analisi del voto.

Cristiana Carrozza candidata con la lista “Attiva Valmontone”

Per noi questo è un inizio: il risultato che abbiamo ottenuto, da soli e senza partiti alle spalle, senza finanziatori, ma con le nostre proposte che sono piaciute alle persone, siamo pronti a portare la voce dei cittadini liberi in Consiglio comunale e a fare un’opposizione seria, sicuramente costruttiva per la città, ma molto severa – così Cristiana Carrozza, candidata sindaco per “Attiva Valmontone” – Partiamo da qui, con tutto l’entusiasmo di cui siamo stati capaci. Tutto questo andrà avanti: siamo pronti a costituirci come associazione, a dara un futuro a tutto questo. I nostri ragazzi hanno entusiasmo da vendere. Sarò il referente in Consiglio comunale ma avrò alle spalle tutto il gruppo di “Attiva” che mi seguirà in ogni passaggio – conclude la Carrozza – Ci siamo, oggi siamo una realtà, siamo forti e cresceremo con il nostro entusiasmo che coinvolgerà sempre di più.

Marco Gentili

Marco Gentili, candidato “Per un nuovo Arcobaleno”

La nostra sarà un’opposizione costruttiva – ha affermato Marco Gentili, candidato sindaco “Per un nuovo Arcobaleno” – L’esito delle urne è stato estremamente chiaro. Ho un grande rispetto del processo democratico e dell’espressione di voto dei cittadini. Faccio, quindi, le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro alla nuova Sindaca di Valmontone, Veronica Bernabei, e a tutta la sua squadra. La nostra opposizione si baserà sulla forza delle idee che abbiamo portato avanti in queste settimane di campagna elettorale, perché Valmontone merita il meglio – conclude Gentili – Ringrazio tutti i candidati e lo staff che con coraggio mi hanno accompagnato in questa sfida, è stato un bel viaggio, e invito tutti a non smettere di prendersi cura della nostra città e a continuare a lavorare per il cambiamento”.

