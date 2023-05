Elezioni Valmontone, Fratelli d’Italia risponde alle accuse sui valori del centrodestra

Riceviamo e pubblichiamo del circolo di Fratelli d’Italia di Valmontone in risposta ad un articolo pubblicato dal nostro giornale.

“C’è anche un centrodestra che ha voglia di costruire”. La replica

In quanti in questi giorni, cercano di confondere le idee agli elettori, rispondiamo con fermezza che il centrodestra sostiene con convinzione il candidato a sindaco Marco Gentili. Non a caso l’unico simbolo di partito autorizzato in questa tornata elettorale è quello di Fratelli d’Italia, conferma ne è il fatto che autorevoli esponenti del governo di Giorgia Meloni, così come quelli del governatore della regione Lazio, Francesco Rocca, sono intervenuti a Valmontone a sostegno della nostra coalizione.

A coloro che vorrebbero screditare la nostra appartenenza, solo per giustificare le loro scelte incoerenti, rispondiamo che chi si sente portatore dei valori del centrodestra, non dovrebbe mai candidarsi con una coalizione che appartiene chiaramente – anche se mascherata da liste civiche – al centrosinistra. Ai cittadini di Valmontone diciamo di fare la scelta giusta, di sostenere il candidato a sindaco Marco Gentili e di barrare il simbolo di Fratelli d’Italia.

