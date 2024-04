Elisabetta Canalis, altro che single: beccata insieme al suo nuovo amore | Da non credere

Elisabetta Canalis ha dimenticato per sempre l’ex marito: ecco chi è il suo nuovo amore. L’annuncio ha lasciato senza parole i fan.

La showgirl e modella sarda diventata famosa per aver rappresentato una delle prime veline more della storia del programma di Antonio Ricci, ha detto addio all’uomo per il quale aveva cambiato vita, trasferendosi dall’altra parte del globo. Ora però sembra aver ritrovato il sorriso.

Grazie a un sentimento tutto nuovo Elisabetta Canalis sembra davvero avere il cuore colmo di gioia e di ottimismo: ecco di chi è il merito.

Il messaggio lanciato attraverso i canali social ufficiali della showgirl italiana ha suscitato nel pubblico una reazione di puro e sincero stupore, che si è trasformato in meraviglia e felicità per lei e la piccola Skyler Eva, la figlia nata dal matrimonio naufragato con il chirurgo statunitense Brian Perri.

Elisabetta Canalis, il dolcissimo annuncio della showgirl italiana

La showgirl, diventata famosa per la sua esperienza come velina di Striscia la Notizia, ha rotto con il marito Brian Perri, il chirurgo con il quale è convolata a nozze nel 2014. I due sono stati insieme per oltre 9 anni, un matrimonio importante e una storia d’amore intensa, che le ha regalato anche la gioia di diventare madre per la prima volta. Elisabetta infatti il 29 settembre 2015 ha dato alla luce la splendida Skyler Eva. Tuttavia le cose non sono andate bene tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. Dopo la fine del rapporto coniugale, Elisabetta ha ritrovato l’amore tra le braccia di Georgian Cimpeanu, il campione del mondo di kickboxing, noto con lo pseudonimo di Iceman.

A dicembre 2023Elisabetta Canalis ha parlato per la prima volta pubblicamente della nuova love story, ma intanto i fan si domandando se sia tornata già single, e soprattutto quale sia adesso il suo amore più grande. Di certo si tratta di Skyler Eva, ma c’è anche una bella novità.

Il nuovo amore e la commovente dedica pubblica

Elisabetta Canalis si è lasciata andare a una dolce dedica pubblica che ha commosso tutti i suoi fan. “Qualcosa mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria“, con queste parole Elisabetta Canalis ha fatto tremare il cuore dei suoi seguaci più affezionati, e con queste parole ha annunciato, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, l’arrivo in casa del nuovo arrivato, ovvero del suo nuovo amore Charlie.

Si tratta dell’amico a 4 zampe che ha deciso di strappare via al canile, dove il bellissimo animale viveva da tempo. Il cagnolino era stato abbandonato quando aveva 10 anni e ora vive con Elisabetta Canalis e la sua splendida figlioletta.