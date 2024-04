Sanremo, conduttrice con la vita appesa a un filo: il ricovero in ospedale è stato immediato | Le condizioni

Dopo il ricovero d’urgenza, ecco la notizia ufficiale sullo stato di salute della famosa conduttrice del Festival di Sanremo.

Nei giorni scorsi ha tenuto i fan con il fiato sospeso, e le sue parole hanno allarmato tutti. Scopriamo come sta adesso la celebre attrice.

Le condizioni di salute del noto volto della kermesse canora di Sanremo hanno facendo preoccupare non poco i fan, soprattutto dopo l’annuncio improvviso dei suoi manager che hanno annullato tutte le date dei suoi live show.

Si è trattato di una polmonite bilaterale, che l’ha obbligata ad annullare improvvisamente tutte le date del tour teatrale. Lei stessa pensava di rimetterci la vita, ma vediamo come si sente dopo le dimissioni dall’ospedale.

Sanremo, il ricovero d’urgenza della conduttrice

La protagonista indiscussa del Festival di Sanremo 2022 nei giorni scorsi ha subito un ricovero d’urgenza in ospedale. I medici le hanno diagnosticato una polmonite bilaterale. Stiamo parlando dell’attrice apparsa sul palco del Teatro Ariston accanto ad Amadeus, due anni fa. Con il suo talento, la sua grinta accompagnata alla grazia, e la sua verve da artista poliedrica ha occupato tutta la scena e tanti che ancora non la conoscevano a fondo si sono letteralmente innamorati di lei e del suo personaggio.

Si tratta di Drusilla Foer, il cui nome all’anagrafe è Gianluca Gori. Purtroppo l’artista, originaria di Cuba, che ha affascinato il pubblico del festival di Sanremo, alcuni giorni fa, è finita in ospedale. Scopriamo che cosa ha avuto, e quali sono le sue attuali condizioni di salute.

Come sta adesso l’attrice

La star di Sanremo 2022 per fortuna ora sta meglio, ed è stata dimessa dalla struttura ospedaliera dove era ricoverata, e una volta tornata a casa ha rassicurato i fan, attraverso un filmato divertente e autoironico, che ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram. Nel video social l’attrice ha raccontato di aver rischiato di rimetterci le piume. Ha ringraziato tutti i suoi affezionati seguaci per il calore e l’affetto che le hanno dimostrato in questo momento delicato, e ha annunciato: “Pare che non vi liberete di me”. Poi ha proseguito, spiegando che deve stare a riposo, come i medici hanno suggerito, e ha anche argomentato il motivo che l’ha portata alla scelta di disdire le date dei suoi prossimi show live.

“Tutte quelle date così fitte sarebbero veramente state un grosso pericolo”, ha ammesso, annunciando di aver dovuto rimandare la tournée che aveva previsto per i suoi prossimi spettacoli in teatro. Il pericolo per l’artista di Sanremo è scampato, ma deve necessariamente riposare, e seguire le cure, perché è ancora convalescente.