Enigma folle dell’incrocio stradale: sai chi passa per primo? Non ci crederesti mai | Ti stracciano la patente e devi rifare l’esame

Chi passa prima in questo incrocio: se sbagli ti ritiriamo la patente (ilquotidianodellazio.it / Fonte: cosemoltostrane.com)

Guarda attentamente questo incrocio e indovina chi passa per primo: non puoi sbagliare.

Chi vive in grandi città come Milano, Roma o Torino sa benissimo quanto sia difficile guidare, in alcune situazioni. Se ci sono strade più facili dove gli incroci si limitano a qualche semaforo e un paio di stop, altri invece sono molto complessi e tra corsie di immissione, tram, ciclabili e pedoni ogni volta passarne incolumi è un terno al lotto.

L’unico modo per provare a superare la paura di trovarsi in questi incroci è quello di studiarli a livello teorico e di immaginarsi ogni possibile situazione nella quale ci si può imbattere. In questo modo, prevedendo ogni imprevisto e capendo chi ha la precedenza e chi deve darla, si riuscirà ad affrontarli con più serenità.

Oggi vi proponiamo questo incrocio a croce, con quattro strade: l’auto che arriva da sud deve dare la precedenza, così come quella che proviene da nord. Quella che arriva da ovest, invece, non ha alcun segnale, mentre da est proviene un tram.

Nello specifico, poi, il tram deve svoltare verso sud, l’auto che proviene da sud deve andare dritto quindi verso nord e l’auto che arriva da nord, così come quella da ovest, devo andare verso est. Secondo voi, chi passa per primo? Attenti a non sbagliare!

Il test dell’incrocio: ecco la spiegazione

Siamo sicuri che il giorno dopo l’esame di teoria della patente avreste risposto subito perfettamente a questo quiz: con il passare degli anni, però, queste conoscenze si perdono e subentra uno stile di guida più pratico e concreto che, a volte, prescinde dalle nozioni teoriche.

Secondo le norme del Codice della Strada, la precedenza spetta al primo veicolo con la destra libera: secondo le indicazioni di precedenza, in questo incrocio i veicoli P e B devono obbligatoriamente far passare prima gli altri due. Ma per quanto riguarda il tram, quali sono le regole che ne normano la circolazione? Ecco la risposta definitiva.

Il tram ha il diritto di precedenza

Ebbene sì, secondo il Codice della Strada non c’è stop, precedenza o destra libera che tenga: quando in un incrocio stradale c’è il tram, questo mezzo ha il diritto di precedenza su tutti gli altri. Nel nostro schema, quindi, T passa per primo e, di conseguenza, lascia la destra libera a P.

Questo veicolo, però, deve dare la precedenza poiché c’è il classico cartello a triangolo rovesciato. Dopo il Tram passa quindi G, che va dritto. Segue P, che a questo punto è l’unico tra i due rimasti ad avere la destra libera e infine parte B, l’ultimo rimasto. L’ordine di partenza è quindi TGPB.