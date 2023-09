Enrico Brignano, avete capito che titolo di studio ha? Incredibile ma vero

Un attore, ma prima ancora indubbiamente un comico che è capace di far divertire il grande pubblico in tutti i modi possibili. Conoscete il suo titolo di studio? Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Classe 1966, segno zodiacale Toro, romano doc, Enrico Brignano è un attore e comico dalle mille sfaccettature che da moltissimi anni a questa parte sta facendo molto divertire il grande pubblico con le sue più variegate interpretazioni. Siamo infatti innanzi a un artista decisamente molto versatile, capace anche, come è possibile vedere in alcuni spot pubblicitari, di mettere insieme più personaggi nello stesso sketch.

Il suo lancio è avvenuto nel lontano 1997, con la trasmissione Macao, dapprima condotto da Alba Parietti e successivamente da Mister P, un robot coperto da effetti digitali e doppiato dal regista e autore principale del programma, ovvero Gianni Boncompagni. Il successo vero e proprio però che ha decretato la sua ascesa, è avvenuto in una fiction di successo della Rai.

Stiamo parlando di Un medico In Famiglia, dove Enrico ha recitato nelle prime due stagioni nel ruolo di Giacinto, il fidanzato squattrinato e disoccupato della colf di casa Martini, Cettina, interpretata a sua volta da Lunetta Savino. Il leitmotiv delle vicissitudini di questa coppia era appunto il continuo e disperato tentativo di Giacinto di sistemarsi lavorativamente, al fine di poter sposare la sua storica fidanzata.

Enrico Brignano e la sua ascesa sul Piccolo e Grande Schermo

A partire dalla terza stagione della saga familiare Giacinto, ovvero Enrico, non compare più. Si scopre nei primi episodi che durante un lavoro che aveva accettato su una nave da crociera aveva messo nei guai una ragazza ed era stato costretto dai fratelli di lei, malavitosi, a sposarla, gettando Cettina nello sconforto più totale. L’abbandono del ruolo era stato dovuto ad altri ingaggi, sempre più crescenti.

Infatti già nel 2001 era stato fortemente voluto dal compianto Carlo Vanzina per la coproduzione italo/franco/inglese South Kensinghton, che lo ha visto recitare accanto a Rupert Everett e Giampaolo Morelli, dove ha interpretato il ruolo del bancario Francesco. Torna poi successivamente per diversi anni al Teatro, per poi riapprodare al Cinema. Sapete che studi ha fatto il comico romano?

In che cosa è diplomato Brignano?

Questa è spesso una domanda che riguarda moltissimi illustri personaggi del mondo dello spettacolo e della TV, dal momento che spesso si scopre che alcuni possiedono lauree. Un esempio è Can Yaman, il quale possiede una laurea in Giurisprudenza, o ancora il compianto Enzo Jannacci, che ha sempre accostato l’attività di medico allo spettacolo. Enrico invece ha da sempre puntato solo ed esclusivamente sulla recitazione.

Si è infatti diplomato nel 1990, all’età di 24 anni al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma, diretto da Gigi Proietti. Il compianto attore romano per Enrico costituirà un grandissimo pigmalione per la sua carriera. Grazie a lui Brignano ha scoperto un grandissimo amore per il Teatro e con lui ha partecipato a numerosissimi spettacoli.

© Riproduzione riservata