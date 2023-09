Mara Venier, la splendida conduttrice abita in un autentico attico da mille e una notte in pieno centro della città Capitolina. In quanti lo hanno già visto? Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Dietro ad un grande uomo si dice che ci sia sempre una grande donna. In questo caso, per invertire il proverbio, si può dire anche l’opposto della mitica Maria Venier. La splendida conduttrice veneta infatti, regina assoluta della Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini è sposata da anni con il marito Nicola Carraro, con il quale l’amore va a gonfie vele.

Da molti anni a questa parte la Zia preferita dagli italianitiene compagnia al grande pubblico i pomeriggi della domenica su Rai Uno con il suo show Domenica In. Con il seguitissimo contenitore domenicale lei non si è mai fermata nemmeno durante la pandemia.

Pur di tenere compagnia al suo affezionatissimo pubblico, Mara ha sfidato la pandemia con guanti e mascherina raggiungendo, tramite specifici permessi, gli studi di Viale Mazzini. Aveva paura ma non voleva privare di un po’ di svago i suoi numerosi estimatori.

Mara Venier, una donna dalle mille risorse

I vari ospiti apparivano in collegamento direttamente dalle loro case o dai loro studi di lavoro. Insomma, il programma era sempre molto interessante. Ciò è stato reso possibile da un infaticabile lavoro redazionale, dietro le quinte del programma, ordito dalla bravissima conduttrice.

In secondo luogo Mara, nei momenti in cui non si trovava in TV, ha avuto modo di inventare un altro modo molto piacevole per tenere compagnia ai suoi fan. Grazie al marito Nicola, che si è rivelato un’eccellente Social Media Manager, il profilo Instagram della donna è stato sempre più aggiornato, tanto che il numero di followers è salito vertiginosamente. E nel fare ciò ha anche ampiamente mostrato la sua dimora.

L’attico da mille e una notte di Mara e Nicola

Si tratta di un magnifico attico nel centro di Roma, costituito da un ampio terrazzo con tanto di vista sull’Altare Della Patria. Alcuni scatti e video realizzati da Nicola, che ci hanno mostrato una divertentissima Mara in versione casalinga poi, come già accennato, ci hanno permesso di dare un’ulteriore sbirciata all’interno della casa.

Oltre al già citato balcone, nel quale la Venier si è anche mostrata intenta a pulire con scopa e canna dell’acqua, e dove in altri scatti, complice la bella stagione , abbiamo potuto ammirare lei e il marito intenti a giocare a carte, abbiamo potuto notare pure gli spazi interni. Qui il colore predominante alle pareti è il bianco. Presente anche molto legno per la mobilia, insieme al parquet. Fantasie floreali curiose poi per quel che riguarda i divani.

