Famiglie in festa, approvato il bonus a partire da luglio | 459€ accreditati sulla carta: puoi usarli come vuoi

Arriva finalmente il bonus che fa tornare il sorriso a tante famiglie italiane in difficoltà: non lasciartelo scappare.

Un nuovo incentivo del Governo pensato per offrire un sostegno concreto ai nuclei famigliari più bisognosi sta per essere erogato: i soldi verranno inviati a tutti gli aventi diritto già a partire dal prossimo mese.

Scopri se anche tu puoi diventare titolare del bonus, cominciare a beneficiarne dal mese di luglio 2024, e quali sono i requisiti minimi per farne richiesta.

A quanto pare l’indennità ammonta a quasi 460 euro per ogni richiedente! Non farti sfuggire l’opportunità di ottenere il bonus trasporti 2024 dello Stato italiano.

Bonus, in arrivo l’indennità di 459 euro per le famiglie italiane

Il Governo ha deciso di erogare un nuovo bonus, chiamato bonus trasporti ma diverso dal contributo di 60 euro, già erogato in passato dal Me. La nuova misura statale, pensata per aiutare i cittadini residenti i Italia nelle spese più comuni, garantirà un’indennità pari a 77,20 euro da utilizzare per l’acquisto di biglietti dei mezzi pubblici, come tram, autobus e treni. L’agevolazione è associabile alla carta Dedicata a Te, destinata ad alcune categorie di cittadini che presentano specifiche caratteristiche reddituali.

Il nuovo bonus permetterà a chi dimostrerà di avere diritto all’agevolazione, di ottenere circa 460 euro da spendere per l’acquisto di carburante, alimenti, per coprire i costi delle utenze, e anche per i trasporti. Scopriamo chi sono i beneficiari dell’iniziativa, e come fare per accaparrarsi il nuovo bonus trasporti.

A chi spetta il denaro

La Carta Dedicata a te, introdotta dal Governo comprende il nuovo bonus trasporti 2024, che sarà suddiviso in 382,50 euro, erogati per le spese giornaliere, e altri 77,20 euro da poter utilizzare per la spesa di biglietti da usare sui mezzi pubblici, dunque un totale di 459,20 euro per ciascun titolare del bonus. Possono ottenere il bonus i cittadini con reddito ISEE inferiore ai 15.000 euro residenti in Italia.

Non è necessario presentare un’esplicita richiesta, in quanto il bonus trasporti 2024 sarà assegnato automaticamente senza necessità di fare domanda. Tutto quello che si deve fare, se non si è già provveduto è richiedere la Carta Dedicata a te, che si ottiene compilando il modulo disponibile presso gli uffici postali o sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nell’erogazione del nuovo bonus però verrà data priorità alle famiglie formate da due, tre o più persone con figli nati entro il 31 dicembre del 2009, e a seguire sarà data priorità ai nuclei famigliari formati da tre o più componenti di cui un figlio nato entro l’anno 2005.