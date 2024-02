Fanno esplodere un petardo: feriti due 14enni a Roma, uno è grave

(Adnkronos) – Due ragazzini di 14 anni sono rimasti feriti, uno in maniera molto grave, mentre stavano facendo esplodere un grosso petardo ieri sera a Roma. Uno al momento è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Gemelli, con ustioni al volto e rischierebbe di perdere la vista. L'altro ragazzino, invece, è stato portato dal padre all'ospedale Sandro Pertini, dove è ricoverato con ustioni al volto e alle mani. Secondo una prima ricostruzione i due, insieme ad altri ragazzi, sarebbero rimasti feriti mentre stavano facendo esplodere un petardo in largo Fausto Vicarelli, nella zona di San Basilio, poco prima della mezzanotte. Sul caso stanno indagano i Carabinieri della stazione di Montesacro. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

