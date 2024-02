Sanremo 2024, Fiorello scherza al telefono: “Domani in diretta con mantello ‘Pensati a Roma’” – Video

(Adnkronos) – Sanremo, 11 feb. – (Adnkronos) Fiorello, chiamato al telefono da Amadeus durante la conferenza finale del festival, scherza con la sala stampa. "Sto andando a preparare la puntata di domani e vi anticipo: inizierò con un mantello come quello della prima puntata del festival con la scritta 'Pensati a Roma'", afferma lo showman che ringrazia la stampa per i "grandi complimenti". L'ultima serata del festival ha registrato numeri record e lo showman scherza: "Mi ha fatto ridere tantissimo che il picco c'è stato quando abbiamo fatto la pubblicità palese". Dopo la gag, dice Fiorello, "da Armani hanno chiamato subito la signora che ci dava i vestiti e non erano contenti. Erano preoccupati di finire come le scarpe di John Travolta". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

