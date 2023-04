Fave e pecorino romano, sapori della migliore tradizione italiana

Il pecorino romano è uno dei formaggi più antichi della tradizione italiana. Si tratta di un formaggio a pasta dura, prodotto esclusivamente con latte di pecora, proveniente dalle zone di produzione stabilite dal disciplinare di produzione. Queste zone includono l’intero territorio della regione Lazio e alcune zone della Sardegna.

Il pecorino e il suo sapore deciso e unico

Molto apprezzato per il suo sapore deciso e aromatico, che lo rende perfetto per essere utilizzato in cucina, soprattutto per la preparazione di primi piatti come la pasta alla carbonara o la pasta all’amatriciana. Ma il pecorino romano non è solo un formaggio di grande qualità, è anche parte integrante della tradizione culinaria della regione Lazio, dove viene spesso servito insieme alle fave. La combinazione di fave e pecorino è un piatto tipico della cucina romana, consumato soprattutto durante la primavera.

Le fave, infatti, sono un alimento che arriva in tavola proprio in questo periodo dell’anno, e la loro combinazione con il pecorino rappresenta un’ottima fonte di proteine e carboidrati. Inoltre, le fave sono un alimento molto versatile in cucina, che può essere utilizzato per preparare molti piatti diversi, tra cui zuppe, minestre e purè.

Le origino del matrimonio tra fave e pecorino

La tradizione delle fave e pecorino ha origini antiche e risale al periodo dell’antica Roma, quando queste due specialità erano considerate cibi di grande valore nutritivo e venivano consumati soprattutto dai soldati. Con il passare del tempo, la combinazione di fave e pecorino è diventata un piatto tipico della cucina romana, che viene servito in numerosi ristoranti e trattorie della città.

Per gustare al meglio questo piatto è consigliabile utilizzare fave fresche di stagione e un pecorino romano di qualità. Le fave possono essere mangiate crude oppure vengono cotte in acqua salata e servite insieme al pecorino a cubetti o grattugiato. In alternativa, è possibile preparare una crema di fave e pecorino, utilizzando un frullatore per ottenere una consistenza morbida e vellutata.

La tradizione delle fave e pecorino rappresenta un’ottima occasione per gustare i sapori e i profumi della cucina romana, valorizzando al tempo stesso due prodotti di grande qualità come il pecorino romano e le fave fresche di stagione.

Foto del Consorzio Pecorino Romano Dop

