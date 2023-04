Campionati del mondo di pizza 2023: ecco i migliori nel Lazio

Si sono da poco conclusi i Campionati del Mondo di Pizza 2023 e, per i pizzaioli del Lazio, i risultati sono stati da podio. Circa 700 erano i concorrenti in gara che si contendevano il titolo nelle diverse categorie, tra cui la “Pizza in teglia” e la gara “Pizza a due“. I risultati, per i pizzaioli laziali, sono stati entusiasmanti. Scopriamo i piazzamenti e i segreti dei loro impasti.

Il trionfo di Domenico Sancamillo di Bellegra

I Campionati del Mondo di Pizza 2023 si sono svolti a Parma, dal 18 al 20 aprile. In gara si contavano circa 700 concorrenti provenienti da 52 paesi del globo che, con i loro impasti, dovevano convincere i palati raffinati di giurie specializzate. Per il Lazio ci sono riusciti i tre chef pizzaioli che arrivano rispettivamente da Bellegra, Ardea e Monterotondo.

Lo chef Domenico Sancamillo di Bellegra ha trionfato al terzo posto con la sua pizza dal titolo “I sapori di mamma“. La sua creazione – una chiara ed evidente dedica alla sua famiglia e alla sua terra natale – è riuscita ad armonizzare una serie di sapori contrastanti ma tenuti insieme dalla genuinità del prodotto locale. Crema di zucca come base, funghi porcini di Bellegra e scamorza senza lattosio. Poi ancora pancetta di suino nero allo stato brado, semi di zucca e filetti di peperoncino. Un trionfo assoluto che gli è valso il terzo posto in graduatoria.

Lo chef, una volta smaltita la felicità del successo, ha così commentato la vittoria ai Campionati Mondiali: “Questa vittoria al campionato mondiale della pizza a Parma 2023 la dedico a mia madre, alla mia famiglia e a tutti i miei clienti. Mi sento davvero orgoglioso di aver portare in alto il mio paese Bellegra“.

Terzo posto per Alveri e Scinaldi di Ardea e Monterotondo

Lo chef pizzaiolo Fabio Alveri di Ardea, proprietario del delivery “Altrocheimpasto” di Ardea, ha conquistato il terzo posto insieme a Luca Scinaldi. L’allievo del suo storico Maestro Gianluca Procaccini di Ostia, in questa edizione è stato anche campione con il gruppo Cerevisiae-licoli piazzati primi come team. Tra i pizzaioli spiccano anche gli altri due laziali Elio Pompa e Gianluca Piersanti.

Quarto, invece, per la categoria senza glutine assieme allo chef Scinaldi del locale Punto Zero di Monterotondo. Il pizzaiolo di Monterotondo ha così commentato con soddisfazione il piazzamento: “Una vita da celiaco fin da bambino, che mi aveva fatto soffrire per questa grave limitazione che non mi permetteva di poter mangiare ogni tipo di pietanza, mi ha fatto nascere la passione per la cucina che mi ha portato ad imparare, poi a sperimentare ogni tipo di pietanza dal pane, alla pizza, ai dolci, e ogni tipo di piatto in versione senza glutine“.

Nella loro pizza vincente, in ogni caso, la composizione e l’integrazione degli ingredienti ha conquistato la giuria. Base di crema di asparagi, pancetta cotta, fonduta di taleggio, pera e punta di asparagi selvatici.

Foto dalla pagina Fb del Campionato mondiale della pizza

