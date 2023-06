Fiera mondiale del peperoncino di Rieti, dal 30 agosto al 3 settembre 2023

Si avvicina l’appuntamento con la dodicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, in programma dal 30 agosto al 3 settembre 2023.

L’associazione Rieti Cuore Piccante in collaborazione con L’Accademia italiana del Peperoncino e altri enti presenta e organizza la Fiera campionaria mondiale del peperoncino.

La manifestazione in poco tempo è diventata uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’anno, per appassionati e gourmet, ma anche per semplici curiosi.

Oltre 150 stand gastronomici dove degustare piatti piccanti e una mostra campionaria dove si potranno osservare circa 600 varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo.

Un avvenimento internazionale che ha fatto registrare oltre 160.000 presenze tra le splendide piazze del centro storico di Rieti e le suggestive vie della città, animate da spettacoli dal vivo, show cooking, aree per bambini, e per i più giovani.

La manifestazione di Rieti inoltre nel corso di questi anni ha stretto rapporti e collaborazioni con oltre 20 ambasciate di tutto il mondo tra i più importanti produttori della nobile spezia.

Il Peperoncino Sabino

Il Peperoncino Sabino appartiene alla specie Capsicum Annuum, è originario dell’Italia, Rieti, e ha una piccantezza media.

Caratteristiche

Buccia sottile e polpa spessa; profumato ma anche saporito; piccante al punto giusto; molto produttivo; resistente alle malattie; capace di adattarsi al clima e al terreno di Rieti; resistente alle nebbie tardive e ai freddi precoci. Questo è il peperoncino sabino.

Storia

L’idea nasce dai fondatori della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, che si sono rivolti al Centro Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci” per la creazione di questa nuova varietà che unisce le caratteristiche del Diavolicchio calabrese, un peperoncino molto piccante con la sua forma a cornetto rosso fuoco, e il Brazil, un peperoncino poco piccante ma molto bello dalla forma tonda che cambia colore man mano che arriva a maturazione.

Dopo un complesso e scrupoloso lavoro, durato cinque anni, si è riusciti a creare questa nuova varietà di peperoncino rosso a maturazione e dalla forma tonda, molto profumato e mediamente piccante.

Curiosità

In cucina si abbina bene in varie ricette specialmente nella preparazione dei primi piatti, è anche utilizzato per speziare birra, olio e cioccolato.

E’ riconosciuta la qualifica “internazionale” alla Fiera

Nei giorni scorsi l’Area Internazionalizzazione e attrazione investimenti, sistema fieristico della Direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca della Regione Lazio ha attribuito ufficialmente la qualità “internazionale” all’evento di Rieti.

“In questi anni avevamo garantito il massimo impegno a far crescere l’evento reatino in ogni direzione, sia da un punto di vista di partecipazione e promozione, sia dal lato della riconoscibilità e dell’autorevolezza dell’evento”, dichiara il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani.

“Siamo particolarmente soddisfatti per l’attribuzione della qualifica di evento fieristico internazionale – continua Rositani – che rappresenta un importante tassello aggiunto al percorso di evoluzione e implementazione dell’evento per il quale è stato decisivo anche l’impegno di Confcommercio Lazio Nord e del suo Presidente Leonardo Tosti. Ringraziamo la Regione Lazio per aver compreso le potenzialità, l’organizzazione e la natura dell’evento”.

Campionato europeo di mangiatori di peperoncino

La dodicesima edizione della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti, in programma dal 30 agosto al 3 settembre 2023, inizia a prendere forma e annuncia già una eccezionale novità!

Per la prima volta, infatti, Rieti ospiterà la finale del Campionato europeo della “League of Fire” assegnando il titolo di Campione europeo di mangiatore di peperoncino!

A Rieti i campioni più famosi si contenderanno il titolo

I campioni più affermati e seguiti in Europa saranno nella Città Centro d’Italia per contendersi la “European Belt”, la Cintura europea, attualmente detenuta dall’italiano Giancarlo Gasparotto, alias Jack Pepper. Evento che sarà impreziosito dal ritorno a Rieti da un amico storico della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, Arturo Rencricca, vincitore di 5 campionati italiani e primo Campione Europeo nel 2021 che, insieme alla Campionessa mondiale Shahina Zeenat Waseem e a Paul Ouro, manager e mente della League of Fire, presenterà e coordinerà l’evento più piccante dell’estate.

Il Presidente del Comitato Organizzatore

“Avevamo annunciato di voler crescere ancora e questa prima notizia sull’edizione 2023 ci riempie di orgoglio e di speranza – spiega il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – La presenza di tanti personaggi provenienti da vari Paesi d’Europa, seguitissimi dai propri fan in tutto il mondo, darà alla Fiera una spinta promozionale senza pari. Continueremo a lavorare nelle prossime settimane per mettere in piedi un programma sempre più ricco e attraente”.

Campionato europeo di mangiatori di peperoncino

Si avvicina l'appuntamento con la dodicesima edizione della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti, in programma dal 30 agosto al 3 settembre 2023, e con essa la finale del Campionato europeo della "League of Fire" che assegnerà il titolo di Campione europeo di mangiatore di peperoncino!

Gli sfidanti e i Paesi di provenienza

L’evento europeo, per la prima volta a Rieti, è in programma sabato 2 settembre in Piazza Mazzini e vedrà la sfida tra dieci mangiatori di peperoncino provenienti da vari Paesi: gli italiani Giancarlo Gasparatto, Vito Cassano e Carmelo Francavilla, la gallese Irena Legierski, la tedesca Edda Pantea, il ceco Daniel Vsetecka, la polacca Anna Rej, l’inglese Rick Saunders, la spagnola Guadalupe Hurtado e lo scozzese James Nixon.

I campioni più affermati e seguiti in Europa saranno nella Città Centro d’Italia per contendersi la “European Belt”, la Cintura europea, attualmente detenuta dall’italiano Giancarlo Gasparotto, alias Jack Pepper. L’evento vedrà anche il ritorno a Rieti di Arturo Rencricca, vincitore di 5 campionati italiani e primo Campione Europeo nel 2021 e di Shahina Zeenat Waseem “UK Chilli Queen”, già Campionessa mondiale, cui spetterà la conduzione della serata.

Il Comitato Organizzatore

“Un evento che non soltanto aumenterà ancora di più l’attenzione degli appassionati di peperoncino sulla Fiera Mondiale di Rieti ma permetterà di promuovere in tutta Europa il brand del nostro evento e le bellezze del territorio che ci ospita – dichiara il Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – La sfida europea della League of Fire arricchisce il palinsesto del nostro evento e invito tutti a seguirci perché sarà un’edizione ricca di appuntamenti tutti da vivere!”

