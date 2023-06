Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 24 e domenica 25 giugno

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 24 e 25 giugno a Roma e nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

La quarta edizione di Roma Baccalà torna nel quartiere Garbatella

dal 22 al 25 giugno 2023, con nuovi incontri culturali, sagre, degustazioni, laboratori per bambini, showcooking con chef e celebri personaggi, tutti a tema estate. Ancor più ricco il programma di quest’anno che avrà come filo conduttore la luce, l’inizio dell’estate, le sue leggende, le sue feste differenti nel mondo

Baubeach a Fiumicino compie un quarto di secolo e per festeggiare i suoi 25 anni di attività ha programmato il Festivalbau, una tre giorni di esperienze, corsi e giochi in spiaggia con i propri amici a 4 zampe che vogliono celebrare l’empatia e il rapporto d’amore dell’essere umano con l’ambiente e il mondo animale. Per un lungo fine settimana, il 23, 24 e 25 giugno, si alterneranno attività e incontri, mentre i rappresentanti delle più grandi Associazioni protezioniste avranno modo di esporre il loro lavoro fatto di passione, amore e giustizia per tutte le Specie viventi.

Eventi a Rieti e provincia

Leonessa Vi aspetta per rivivere insieme le splendide atmosfere rinascimentali e la nobile Disfida tra i Sesti della Universitade. Nell’ultima settimana di giugno si disputa a Leonessa (Rieti), il “Palio del Velluto”, rievocazione storica delle feste che, per otto giorni, si svolgevano cinque secoli fa in occasione della solenne Fiera di S. Pietro. Il Palio del Velluto, il cui nome è legato all’attività di tessitura locale, veniva disputato in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo e della relativa fiera. La prima edizione è datata 1464.I festeggiamenti furono interrotti e proibiti nel 1557 in seguito a tafferugli tra il pubblico che provocarono la morte di quattro persone.

Weekend a Latina e in provincia

Sabato 24 e domenica 25 giugno, Fondi si prepara ad accogliere Franciacorta in Villa. Un percorso enogastronomico in cui il protagonista è il Franciacorta in abbinamento alla gastronomia d’eccellenza del territorio Laziale. L’edizione 2023 sarà la decima organizzata da Associazione Decant e patrocinata dal Consorzio del Franciacorta. Numerose saranno le etichette di Franciacorta presenti a Fondi e varia la scelta gastronomica di qualità in degustazione. I Banchi d’assaggio saranno aperti al pubblico dalle 19.30 alle 24.00 e la partecipazione è limitata con prevendita dei biglietti.

Weekend a Frosinone e in provincia

Il 24 e 25 Giugno a Collepardo potrete incontrare i mestieri, la gastronomia e l’artigianato della nostra Ciociaria con la manifestazione Sapere e Sapori. Sabato 24 dalle ore 16:00 fino alle ore 24:00 e Domenica 25 dalle ore 10:00 alle ore 24:00 i Giardini Comunali Oreste Cicalè si animeranno grazie agli agricoltori, imprenditori e artigiani che racconteranno la Ciocaria e la sua storia.

Sabato 24 giugno San Donato Val di Comino si prepara ad ospitare un evento enogastronomico indimenticabile che vi farà scoprire i sapori autentici della Valle di Comino. “Il Gusto dell’Estate” è un evento che celebra la ricchezza della cucina locale, con un’attenzione particolare ai prodotti tipici della Valle di Comino. I vicoli del paese si trasformeranno in un vero e proprio paradiso enogastronomico, in cui potrete gustare prelibatezze preparate con ingredienti freschi e di alta qualità.

Weekend a Viterbo e in provincia

Sabato 24 e domenica 25 giugno, a Vitorchiano arriva “Peperino in fiore 2023”. Oltre a visitare il borgo, c’è l’opportunità di assistere agli spettacoli organizzati dalla proloco e il Comune di Vitorchiano. Sono state organizzate escursioni a piedi, in bici e a cavallo, caccia al tesoro digitale, raduno di bike e mountain bike, raduno di Fiat 500 e Vespa.

Fino a domenica 25 giugno al Museo Colle del Duomo di Viterbo, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Sulla Riva” di Mauro Mellini. L’artista da sempre interessato allo spazio, indagato inizialmente attraverso lo studio dell’architettura e del paesaggio, ha fatto poi della fotografia la sua forma d’arte prediletta. Il ticket è di 3 € e permette di visionare anche la collezione permanente del museo; gratuito per i residenti nel Comune di Viterbo.

