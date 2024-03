Fiorentina 2-2 Roma, Llorente all’ultimo respiro regala il pareggio ai giallorossi

Partita godibilissima, prima frazione tutta di marca viola, con una supremazia sia di gioco che di intensità. La Fiorentina passa in vantaggio con Ranieri con un bel colpo di testa al 18’, poi l’arbitro Massa grazia Mancini in due occasioni in cui avrebbe meritato il giallo, e sarebbe stato il secondo, tanto che dopo 33 minuti De Rossi lo sostituisce per paura di rimanere in dieci. Ripresa con un’altra Roma in campo che infatti al 58’ trova il pareggio con Aouar servito da Angelino. Ma la viola trova il nuovo vantaggio al 69’ con Mandragora che ringrazia la difesa giallorossa, distratta nell’occasione. Fiorentina che fallisce anche un rigore con Biraghi, ipnotizzato da Svilar che riesce a respingere il tiro del laterale di Italiano. La Roma la pareggia all’ultimo respiro con un tiro di Llorente che regala un punto insperato a De Rossi.

Primo Tempo

Il primo squillo è di marca giallorossa al quarto minuto, con Lukaku che, servito da Dybala, calcia ed impegna Terracciano che respinge. La risposta della Fiorentina non si fa attendere, e al settimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla arriva a Ranieri che prima stoppa poi rovescia la palla verso la porta, e sfera che lambisce il palo.

Al 18’ la sblocca Ranieri che, si inserisce bene su n calcio d’angolo battuto da Lopez, con spizzata di Nico Gonzalez, anticipa Ndicka e di testa porta in vantaggio i viola. Al minuto 23 bellissima azione della Fiorentina, Nico Gonzalez serve Mandragora al limite, il centrocampista di prima intenzione prova la conclusione con la palla che finisce di poco fuori. Un minuto dopo è Belotti che impegna Svilar con un tiro sul primo palo, bravo il portiere giallorosso a deviare in angolo.

Ad un passo dal raddoppio la Fiorentina con Sottil che di testa, servito dalla sponda di Belotti, colpisce al lato. È un molonogo dei ragazzi di Italiano nei primi 38 minuti, questa volta è Belotti a superare Svilar, ma per fortuna del portiere della Roma c’è Paredes che salva sulla linea. Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco con la Fiorentina in vantaggio per uno a zero grazie al gol di Ranieri.

Secondo Tempo

Dopo cinque minuti dall’inizio della ripresa, è Cristante che, servito da El Shaarawy prova il sinistro, bravo Terracciano a respingere. Al 58’ Dybala accelera sulla trequarti, serve Angelino che crossa dalla sinistra, trovando una deviazione che aggiusta la palla per Aouar, che di testa batte Terracciano per il gol del pareggio.

Al 69’ dormita della difesa giallorossa, su un cross di Biraghi dalla sinistra Belotti fa la sponda per Mandragora che stoppa di petto dentro l’area piccola e di sinistro batte di nuovo Svilar. Al minuto 78 ingenuità di Paredes, che trattiene il braccio di Belotti in area di rigore, Massa concede calcio di rigore, sul dischetto si presenta Biraghi che si fa ipnotizzare da Svilar che si lancia sulla sua sinistra e respinge il tiro, il risultato rimane sul 2-1 per la Fiorentina.

Al 90' ci prova Pellegrini dal limite dell'area, blocca senza problemi Terracciano. Al 94' su un cross di Pellegrini, Ndicka aggiusta di testa per Llorente che con una sassata sotto l'incrocio dei pali trova in pareggio ormai insperato. La gara finisce qui, due a due il risultato finale.

Le Pagelle

Svilar: 6,5

Sicuro nelle occasioni in cui è chiamato in causa non può nulla sui gol di Ranieri e Mandragora, ipnotizza Biraghi e respinge il suo tiro di rigore

Mancini: 5

Si becca il giallo dopo pochi minuti, rischia la doppia ammonizione in altre due occasioni, tanto che De Rossi gli cambia zona di competenza, poi viene sostituito al 33’

Llorente: 6,5

Il migliore dei suoi nel reparto difensivo, bello il duello, soprattutto aereo, con l’ex compagno Belotti, al 94’ trova il gol del pareggio con un tiro secco e preciso sotto l’incrocio dei pali

Ndicka: 5

Si fa anticipare troppo facilmente da Ranieri in occasione del gol viola

Angelino: 6

Spostato sulla fascia destra, nella prima frazione soffre le avanzate di Sottil e Ranieri, nella ripresa si riprende la sua fascia e alla prima occasione giusta serve l’assist per il gol dell’uno a uno

Aouar: 6

Soffre meno dei suoi compagni di reparto, ma come loro nel primo tempo rimane imbrigliato nella rete di passaggi degli avversari, nella ripresa trova il gol del pareggio con un inserimento perfetto

Paredes: 5

Soffre contro le avanzate dei centrocampisti viola, si becca un giallo evitabile per fallo su Mandragora, per sua fortuna il rigore con cui si era reso protagonista in negativo viene parato da Svilar

Cristante: 5

Prova sottotono per il centrocampista giallorosso, sembra stanco e non molto reattivo

Dybala: 6

Meno ispirato delle gare precedenti, anche per la gabbia che Italiano gli ha costruito attorno, ma lui trova l’accelerazione buona facendo partire l’azione del pareggio

Lukaku: 5

Parte bene con una conclusione dopo appena cinque minuti, poi la squadra non lo serve mai a dovere, e lui si limita a cercare di pressare per quanto possibile i difensori della Fiorentina in fase di impostazione

El Shaarawy: 5

Si vede molto in fase difensiva, molto meno in fase offensiva, perde il confronto diretto con Kayode

Huijsen (33’): 5

Ci mette meno di dieci minuti a farsi ammonire per un fallo su Sottil che lo aveva superato troppo facilmente

Zalewski (73’): S.V.

Baldanzi (73’): S.V.

Pellegrini (80’): S.V.

Spinazzola (80’): S.V.

