Fiumicino, Ncc truffa una turista e le ruba 35mila euro in gioielli

La storia del raggiro è iniziata alcuni giorni fa all’aeroporto di Fiumicino quando un NCC ha raggirato la sua cliente americana di circa 75 anni sottraendole il porta gioielli in cui erano contenuti preziosi e gioielli dal valore complessivo di 35mila euro. L’autista si era offerto di portare la donna a Roma, al suo albergo.

Il noleggiatore trentenne ha quindi preso le valigie per caricarle nel portabagagli e ha accompagnato la donna alla sua meta, ma nel sistemare i bagagli ha situato il portagioie tra i sedili, separatamente dal resto dei bagagli. Solo quando la donna è arrivata in camera al suo hotel si è accorta di aver perso il portagioie. La turista si è quindi rivolta alla polizia che ha parlato con la vittima cercando di capire tutti i suoi movimenti e le persone incontrate.

Così le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al truffatore che nel frattempo aveva riposto il portagioie, per lui il bottino, sotto un letto in soffitta: all’interno c’erano ancora tutti i gioielli. Una terribile esperienza per la turista, una grande vergogna per il nostro paese e la nostra città.

