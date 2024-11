Fondi, prosegue il programma “Fondi 2030”: prossima conferenza sul tema della disabilità

In arrivo la dodicesima tappa del ciclo di incontri, in prossimità del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Il ciclo di incontri “Fondi 2030”, promosso dal movimento politico Fondi Vera, raggiunge una delle sue tappe più significative con l’appuntamento dedicato al tema della disabilità. La conferenza, dal titolo “Inclusione e diritti: per una città senza barriere”, si terrà venerdì 29 novembre alle ore 19:30 presso la sede del movimento in Via Roma 64. L’evento si inserisce in un momento simbolico, a pochi giorni dalla celebrazione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1981 con l’obiettivo di promuovere il rispetto dei diritti, la dignità e il benessere delle persone con disabilità.

Disabilità, eliminare le barriere architettoniche

L’iniziativa prende ispirazione dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che pone al centro il principio di “non lasciare nessuno indietro”. Secondo il capogruppo consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone, il percorso verso l’inclusione passa attraverso azioni concrete che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini con disabilità, come l’abbattimento delle barriere architettoniche, che ancora oggi limitano l’accesso a edifici, spazi pubblici e infrastrutture essenziali; il potenziamento dei servizi educativi, per garantire pari opportunità a tutti i bambini e ragazzi, indipendentemente dalle loro condizioni; l’integrazione sociale, economica e politica, con politiche locali che incentivino la partecipazione attiva di ogni cittadino alla vita della comunità. Ciccone sottolinea come, a livello locale, sia indispensabile affrontare non solo le barriere fisiche, ma anche quelle culturali, spesso invisibili ma altrettanto limitanti.

Nelle ultime settimane, Fondi Vera ha sollecitato interventi urgenti all’amministrazione comunale, denunciando le numerose difficoltà quotidiane che i cittadini con disabilità incontrano. Le scuole sono difficilmente accessibili, così come le strutture pubbliche, prive di adeguamenti strutturali che quindi rendono difficoltoso anche solo l’accesso a determinati servizi; strade e marciapiedi sono impraticabili e impediscono spostamenti sicuri ed autonomi. Un tema centrale della conferenza sarà l’adozione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), strumento indispensabile per pianificare e realizzare interventi strutturali mirati. Fondi Vera ha chiesto maggiore chiarezza all’amministrazione comunale circa i tempi e le modalità di attuazione di questo piano, sottolineandone l’urgenza.

Ciccone: “Costruire un tessuto sociale solidale”

La serata del 29 novembre rappresenta la dodicesima tappa del percorso partecipativo promosso da Fondi Vera. Il coinvolgimento diretto di cittadini, associazioni e caregiver testimonia l’esistenza di una comunità viva e desiderosa di migliorare.

Come afferma Ciccone, “Fondi non vuole rassegnarsi a uno stato di disordine e inadeguatezza. I segnali sono chiari: la nostra comunità ha voglia di rimboccarsi le maniche e lavorare per costruire un tessuto sociale solidale e collaborativo”. Durante l’incontro saranno presentate proposte e idee emerse dai precedenti appuntamenti, arricchite dalle testimonianze dirette di chi vive quotidianamente le difficoltà della disabilità. La partecipazione di caregiver e addetti ai lavori offrirà una prospettiva pratica e concreta sulle possibili soluzioni.