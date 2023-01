Fonte Nuova, operaio muore schiacciato da pannelli di cemento

Un operaio è morto a Fonte Nuova, centro in provincia di Roma, dopo che il camion che conduceva è stato investito da alcuni pannelli di cemento urtati dal braccio elevatore del mezzo. Il fatto è avvenuto in via Stella Polare all’interno di una ditta di smaltimento rifiuti. L’incidente si è verificato alle 6.30.

Sul posto i carabinieri della stazione Mentana, i vigili del fuoco per la rimozione delle parti pericolanti e personale del 118. Al momento non sono note le generalità della persona deceduta ma secondo il Corriere della sera si tratta di un uomo di 40 anni.

Ieri a Pietralata un operaio è precipitato da una impalcatura e versa in gravi condizioni.

Morti sul lavoro: non un’emergenza ma una strage

Più di mille persone sono morte sul lavoro nel 2022 in Italia.

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail tra gennaio e novembre sono state 652.002 (+29,8% rispetto allo stesso periodo del 2021), 1006 delle quali sono incidenti mortali. Quest’ultimo dato risulta essere in calo del 9,9% rispetto all’anno precedente, quando però pesavano molto i decessi da contagio da Covid-19. Scorporando questi numeri, salta all’occhio che a essere aumentati sono stati soprattutto gli infortuni tra le lavoratrici donne (+49,6%, contro il +18,6% registrato tra gli uomini).

© Riproduzione riservata